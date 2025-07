Amor eterno: Maribel Guardia confía en que Marco Chacón no le ha sido infiel: "Creo en él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos meses, los rumores de que Marco Chacón habría sido infiel a su esposa Maribel Guardia han inundado los medios de comunicación a nivel nacional, pues se rumora que el abogado habría tenido una aventura con una alumna de la universidad en la que da clases. Con el fin de frenar estos rumores, el litigante y la estrella de Televisa hicieron reveladoras confesiones en una reciente entrevista.

Como se recordará, en días pasados Chacón y la exesposa de Joan Sebastian conmemoraron 28 años de relación, demostrando que su vínculo sigue sólido a pesar de los recientes rumores. Recientemente, la pareja brindó una entrevista al periodista Luis Alfonso Borrego para el programa ¡Siéntese quien pueda! donde se mostraron más unidos que nunca, incluso en medio del conflicto legal con Imelda Garza Tuñón por el bienestar del nieto de la costarricense.

Durante la charla, Borrego les preguntó cuál ha sido el secreto para seguir enamorados a lo largo de casi tres décadas, pese a las situaciones dolorosas que han enfrentado. Maribel no dudó en expresar su cariño y confianza absoluta en Chacón: "Es un hombre en el que confío plenamente, y yo amo a este hombre. Confío en él, creo en él, él me ha demostrado que me ama, él me ha protegido, me ha cuidado", dijo la exreina de belleza.

Por su parte, Marco añadió que los momentos duros los han forjado: "Es muy loco porque el sufrimiento sí nos ha curtido mucho, muchísimo. Decimos en Costa Rica como que te ‘pullan’, como que te pican para que reacciones, te tocan fibras para que despiertes en ciertas cosas", compartió la intérprete de novelas como Corona de lágrimas.

Maribel Guardia y Marco Chacón tienen casi tres décadas juntos

Chacón también hizo referencia sobre el vínculo profundo que tiene con Guardia, destacando que va más allá de la pasión y el enamoramiento. "Vamos, yo siento de ella la lealtad, no solo como pareja, sino como ser humano. Los dos somos muy sensatos, muy maduros. Bueno, Maribel tiene mucha más energía que yo. Ella podría agarrar una fiesta o algo así. Yo no puedo. Yo soy amargado, soy de estar en la casa, no soy mucho de socializar", confesó.

Finalmente, Marco resaltó que la relación que hay entre ellos es más fuerte de lo que muchos podrían imaginarse y se dijo dispuesto a entregar su vida por ella: "Nosotros somos cómplices, somos amigos, y tenemos, digamos, un amor que va por encima de cualquier cosa. Yo, si tengo que darle un órgano a Maribel, se lo doy sin ningún problema", declaró el litigante.

Fuente: Tribuna del Yaqui