Confirman muerte de padre de Federica y Apio Quijano; así fue su vida llena de adicciones

Ciudad de México.- La cantante Federica Quijano, del grupo Kabah, compartió este viernes 18 de julio una de las noticias más personales y agridulces de su vida: el fallecimiento de su padre, Eduardo Quijano Alemán, a los 78 años de edad. Con un mensaje cargado de serenidad y amor, la artista le dio el último adiós a través de sus redes sociales: "¡Pa! Sé que al final ya no estabas tú, sin embargo, se sentía tu presencia".

Federica compartió un carrusel de fotografías que capturan momentos desde su niñez hasta épocas recientes. "Ayer te fuiste y sé que estarás mejor [...] ¡Descansa en paz, papi!". Este gesto de paz contrasta profundamente con la dolorosa historia familiar que tanto ella como su hermano, Apio Quijano, han revelado en el pasado. Ambos artistas habían narrado públicamente una infancia marcada por el abandono de su padre.

Además, se sinceraron con el consumo de sustancias y el deterioro mental de su progenitor, heridas que definieron gran parte de su vida. Eduardo Quijano pasó sus últimos meses en una residencia para adultos mayores. Su partida no solo representa una pérdida, sino también el cierre de un ciclo complejo para la familia Quijano, donde el perdón y la compasión parecen haber encontrado finalmente su lugar.

Federica contó que su padre los abandonó cuando eran pequeños y que vivió rodeado de excesos. "Hasta que se quedó sin casa, sin mujeres, sin dinero, sin nada… La única que lo recibió en su casa fui yo", reveló. A pesar de esto, decidió darle alojamiento cuando él ya no tenía a dónde ir, aunque la convivencia fue difícil: "Recibí a mi papá porque no tenía un solo peso, y a diario pedía 'mi pijama lavada', y usaba a mi chofer, y usaba esto (sus cosas), porque yo viajaba".

Con los años, Eduardo empezó a mostrar síntomas de esquizofrenia y demencia senil. Esto llevó a Federica a ingresarlo a una casa especializada, donde costeó todos los gastos y medicamentos, pero optó por no volver a visitarlo: "No me importa si soy mala hija o no lo soy, pero a mí no me hace bien y no quiero verlo… de todas maneras nunca fue". Apio también ha compartido el abandono emocional que vivieron.

En La Casa de los Famosos contó que su padre se olvidaba de que tenía hijos. "Pasaban días sin que fuera a vernos y nosotros no teníamos nada qué comer. Nos dormíamos los tres abrazados porque teníamos mucho miedo". Federica recordó otro momento doloroso: "El día que nació Apio, mi papá llegó al hospital con su novia", lo que causó que su abuelo lo echara para que su madre no se enterara.

La madre de ambos también se alejó al enamorarse de su segundo esposo, Edilberto, dejando a Federica, Apio y Eduardo Jr. bajo el cuidado de su padre, con quien nunca habían convivido. "Se le olvidaba que estábamos ahí y nos quedábamos solitos los tres durante semanas", relató Federica.

¿Quién fue Eduardo Quijano?

Eduardo Quijano Alemán fue psicoanalista y golfista profesional. Su vida estuvo marcada por trastornos mentales y adicciones. Perdió a su madre a los 12 años, hecho que lo motivó a estudiar psicoanálisis. Tuvo al menos tres hijos: Federica, Apio (cuyo nombre real es Héctor André Quijano Tapia) y Eduardo Jr. La madre de los tres es Janine Patricia Tapia, quien también ha sido señalada por sus hijos como una figura ausente en varias etapas de su infancia.

A pesar de las heridas, el mensaje de Federica muestra un cierre emocional. La muerte de su padre no solo pone fin a su vida, sino también a un capítulo familiar lleno de dolor, supervivencia y, al final, perdón.

Fuente: Tribuna