Florinda Meza responde a bioserie de 'Chespirito' con documental; productor da detalles

Ciudad de México.- Después de que la polémica actriz, Florinda Meza, confirmó que va a lanzar el documental de su vida, que se dice será una contundente respuesta a todo lo que se expuso en la bioserie de 'Chespirito', el reconocido productor mexicano, Javi Domínguez, acaba de romper el silencio y en exclusiva para TV Azteca, ha decidido hablar de que esperar de este proyecto y filtra detalles sobre su creación.

El pasado jueves 17 de julio, Meza confirmó que tendrá su propio documental, Atrévete A Vivir, en el que hablará sobre su vida y su romance con Roberto, por lo que se dice que claramente será una respuesta a la bioserie creada por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. La actriz ya presentó un adelanto de lo que es su proyecto en el programa Despierta América, en el que se puede escuchar al narrador decir: "Algunas historias empiezan en el silencio, con una niña que soñaba más allá del dolor".

Ahora, durante una entrevista con Venga la Alegría, Domínguez decidió romper el silencio con respecto al documental, declarando que será el primero en toda Latinoamérica que se haga con Inteligencia Artificial, y asegura que todo lo que se verán son hechos, y no una competencia o respuesta a la bioserie, que afirma Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', solo dramatizó de más a Meza: "Esa Florinda que ustedes ven en la serie es dramatizada, obviamente la intención no es competir con la bioserie, pero una bioserie se dramatiza para vender, un documental habla con fotos, fechas, videos, gente que fue parte dé".

Ante esto, declaró que el primogénito del creador de El Chavo del 8, había actuado bastante mal, pero que para Florinda este tema no era relevante más y solo ve la situación como una serie dramatizada, que crearon un personaje que no es ella para solo vender lo que hicieron: "No puedes decir que quieres, admiras y respetas a alguien, y luego vas y le haces daño de la manera que lo están haciendo. Ese personaje que ven en la serie, ni siquiera encaja con lo que está en el libro. Esa que está ahí es un personaje que no es ella".

Finalmente, declaró que el dolor que ha sentido no es por como se le ha criticado y tachado de ser una Karla Panini, sino que en realidad es la manera en que se manchó los lazos tan bonitos que había entre todo el elenco, señalando que con el documental, se vera a la verdadera Florinda: "Después de tantos años, está acostumbrada a los golpes, lo que le duele es esa imagen de todo el grupo, tan blanca, tan bonita, que trascendió tantas generaciones, se manche y se rompe ese hilo".

Es un documental para inspirar a través de esa historia de éxito, uno puede juzgar a las personas, pero jamás podrán juzgar los resultados. Florinda es una estrella internacional. Van a conocer a Florinda desde sus inicios, como llega a la televisión, como conoce a Roberto, como vive su romance y sobre todo, como vive los días después de perder al amor de su vida", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui