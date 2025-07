¿Irina Baeva, casada y embarazada? Giovanni Medina rompe el silencio y responde contundente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido empresario mexicano, Giovanni Medina, recientemente fue abordado por la prensa mexicana, y cansado de todos los chismes sobre su vida, decidió romper el silencio sobre la naturaleza de su relación con la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, y finalmente ha dado una muy contundente respuesta a estas especulaciones que lo rodean, ¿acaso están casados y la actriz de Televisa está embarazada?

Desde hace un par de meses que se ha estado especulando que Baeva ya dejó muy en el pasado todo lo que tenía que ver con Gabriel Soto, pues poco después de que anunciaran su separación amorosa, se dijo que ella estaba en una relación con Medina y hasta comenzaron a circular rumores y aparentes pruebas de que el empresario, exnovio de Geraldine Bazán, y la actriz se casaron en su viaje a Dubái.

Ante esta situación, y después de tantos dimes y diretes, el exesposo de Ninel Conde ha decidido dar una contundente respuesta a estas declaraciones y supuestas pruebas, declarando que él no ha dicho nada absolutamente de este tema y que hasta a él le ha sorprendido saber que ya era un hombre casado: "Ah, no sabía que ya estaba casado. Fíjense que, cuando tome una decisión así, la compartiré con mucho gusto... pero no es el caso".

Sobre el hecho de que podría convertirse en padre por segunda ocasión con la actriz de Vino El Amor, Medina declaró de manera precisa que por el momento no está en sus planes ni en su presupuesto el que llegue a su vida un hermanito para su hijo, Emmanuel Medina Conde, destacando que también estas situaciones son bendiciones de Dios: "La verdad, no está en los planes ni en el presupuesto. Esas cosas son de Dios".

Finalmente, recalcó una vez más que no está casado con Irina, y sobre su relación sentimental, destacó que la decisión sobre su situación sentimental entre ambos, es algo que hablaron ambos y no piensan difundirlo, por lo que por el momento se mantiene en su postura de amistad, señalando que en caso de decidir algo de boda e hijos, lo anunciarán con emoción: "No me casé, como ya les dije. Esa decisión ya se había platicado, pero eso es entre dos y así lo vamos a mantener".

Fuente: Tribuna del Yaqui