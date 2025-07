¿No lo nominaron? Diego Luna habla sobre su ausencia como Mejor Actor en los Emmy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión diera a conocer la lista de nominaciones para los premios Emmy 2025, muchos se mostraron conformes con las series y películas que formaran parte de la edición 77, pero, una nominación que para muchos falto, es la del actor Diego Luna por su papel en la serie Andor del universo de Star Wars, a lo cual el mexicano hablo sobre la ausencia de una nominación como Mejor Actor.

Aunque para una parte de sus fanáticos la noticia causo indignación, además de críticas por no tomarlo en cuenta, el famoso no le tomo importancia y decidió no darle mucho de su tiempo “Bueno, no es un robo. Así pasa. Yo trato de no ponerle mucho tiempo y mucha cabeza a eso. Obviamente, me hubiera gustado, pero son solo cinco, me parece, ¿no?”, declaró a las preguntas, además de destacar que así es el mundo de las producciones y las demás obras sobresalientes.

Si piensas en el mundo de las series, hay muchísimos trabajos impresionantes y siempre eso resulta injusto para algunos. Así es”, señaló el artista.

Al cuestionamiento sobre si su participación en Jimmy Kimmel Live como conductor invitado y su declaración en contra de las políticas migratorias pudieron ser la causa de que no lo postularan, Luna fue tajante en su respuesta: “No sé ni me voy a meter a investigar. Así son estas cosas. También cuando me ha tocado que me nominen, alguien se queda fuera, ¿no? Y seguramente alguien que tenía muchos méritos. Prefiero no pensar mucho en eso”. A pesar de no haber sido reconocido en una categoría individual, Luna se mostró entusiasmado por las 14 nominaciones que obtuvo Andor, emisión televisiva en la que participó como actor y productor.

Expresó con evidente orgullo: “Muy contento, muy muy muy feliz por el equipo entero. Es un proyecto que quiero mucho y me dio muchísimo gusto ver que estén reconociendo el trabajo de todo el equipo. Me parece muy lindo". Finalmente, el artista compartió a distintos medios de comunicación cómo ha recibido las reacciones positivas tras sus mensajes en apoyo a la comunidad latina que se ha visto afectada en Estados Unidos.

A lo que declaró agradecido: “Muy muy feliz de haber contado con el respaldo no solo de Jimmy Kimmel, sino de todo su equipo. Fue una plataforma importante para mí para poder decir algo que quería decir y encontré en ese espacio el lugar ideal para hacerlo”. Por último, destacó que tras su intervención como presentador tuvo una excelente aceptación por parte del público. “Agradecido con todas las muestras de cariño que recibí durante la semana que estuve ahí y que sigo recibiendo”, aseveró.

