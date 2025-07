Salió del clóset: Exactriz de Televisa anuncia su quinto embarazo ¡con hombre trans!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida cantante y actriz, quien comenzó su carrera en Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que confesó que está en preparación para convertirse en madre por quinta ocasión con su esposo, quien es un chico trans. Se trata de M'Balia Marichal, famosa exintegrante de OV7, quien está lista para un nuevo embarazo con Alex Tinajero.

En una entrevista frente a diversos medios de comunicación como el programa Sale el Sol, la hermana de Kalimba declaró que después de mucho tiempo, por fin se encuentra en un tratamiento para volver a embarazarse: "Veníamos platicando de eso. Ya en un par de semanas volamos”, dijo en primera instancia Alex. Por su parte, M’Balia agregó: “Les vamos a contar de regreso, porque hubo algunos cambios y nos encontramos con sorpresas en el camino en los últimos meses. Por eso se han movido las fechas, pero creo que han sido sorpresas, aunque inesperadas, muy positivas".

La estrella del programa infantil Chiquilladas también mencionó su emoción porque por fin podrán dar este gran paso: "Siempre planeamos que fuera después de la boda. Ha sido toda una odisea planetaria, eso sí les puedo decir, y hay mucho que contar, pero lo haremos completo en su momento". La ilusión por la llegada de un nuevo miembro de la familia no solo embarga a la pareja, sino también a los hijos de la artista, quienes están ansiosos por conocer a su futuro hermano o hermana.

Nos preguntan: ¿Cuándo ya?, ¿Cuándo ya? Están haciendo cuentas de cuántos años van a tener cuando él tenga dos, cuando él tenga tres. Sí, lo esperan con mucha expectativa. Sería el quinto, no hay quinto malo", expresó con humor.

M'Balia Marichal se casó con un chico trans

Ante la pregunta de si contemplan un sexto hijo, Marichal respondió con cautela, pero con esperanza: "No lo sabemos, la vida es muy impredecible". Sin embargo, dejó claro que en este momento toda su energía está enfocada en conseguir el quinto embarazo. Sobre el procedimiento al que se someterá para cumplir su anhelo, la intérprete de Te quiero tanto prefirió mantener los detalles en reserva, aunque adelantó que se trata de un método innovador poco popular.

Hemos tenido que armar un rompecabezas a través de varios países, varios continentes. Es de verdad algo muy interesante que en su momento querremos compartir, porque creemos que es de mucho valor que la gente esté informada de todo lo que en el camino hemos ido encontrando, así rascando con las uñas. Ha costado mucho tiempo", relató.

Por último, M’Balia lamentó, ante la prensa, que en su tierra natal no se practiquen estas alternativas, lo que la obligó a buscar opciones en el extranjero. "A mí, por mi edad, me mandaron a casa. Fueron tres consultorios diferentes aquí en México. Tuve que llegar al otro continente para empezar mi banking y ahora tengo un montón de óvulos guardados. Todo lo que decían que no podía pasar, pasó. Cuando la gente está bien informada y las cosas se ponen sobre la mesa, se abren puertas y el espectro de posibilidades para muchas personas", concluyó.

Fuente: Tribuna