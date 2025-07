¿Se divorcian? Jorge Salinas, entre lágrimas, hace fuerte confesión con Elizabeth Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas cuantas horas, el reconocido actor de melodramas mexicano, Jorge Salinas, brindó una entrevista para Imagen TV, en el cual se le rompió la voz y entre lágrimas, decidió sincerarse sobre sus sentimientos, al lado de su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, dejando a más de uno completamente sorprendidos al hacer una fuerte confesión de su relación, ¿acaso van a divorciarse?

Desde hace varios meses, los actores que se enamoraron al protagonizar Fuego en la Sangre, se encuentran en el centro del escándalo, debido a que no han dejado olvidar el escándalo que tuvo Salinas con su antigua nutrióloga, Anna Paula Castillo, y en especial con la temática de su reciente obra de teatro, en la que hablan sobre el matrimonio, la monogamia, infidelidad y todo con respecto a las parejas y lo que sucede en su intimidad.

Ahora, en medio de toda esta serie de si Jorge es o no es infiel, quedó de lado, ya que en su reciente aparición en pareja en Sale el Sol, participaron en la sección de Enfrentados, en la cual al hablar sobre el amor de su vida, Salinas dijo que no era Elizabeth, pero tampoco mencionó a nadie más, sino que dijo que el verdadero amor de su vida era él mismo, aunque a veces se ha fallado bastante: "Okey… El amor de mi vida… Soy yo. A veces no me he amado tanto como he decidido. No me he amado tanto como debería. ¿Sí?".

Ante esta situación, la actriz de melodramas como La Herencia, declaró que era padre que se viera así, a lo que este declaró que tiene mucho que mejorar en él y su relación intrapersonal, lo que conmovió a a su esposa, que lo vio con una sonrisa y lo felicitó por esta clase de reflexión: "Definitivamente el amor de mi vida soy yo. Creo que debo consentirlo un poco más a este Jorjito, y hablarle con mucho cariño, con mucha más honestidad, y corregir muchas cosas de nosotros como pareja".

Finalmente, declaró que eso era hablando de manera espiritual, pero dejó en claro que en este mundo, el amor de su vida sí era Elizabeth, declarando que ella le daba paz a su alma, incluso se le quebró la voz al revelar lo mucho que significa en su vida, por lo que se tomó un momento para recuperarse: "Pasando a un amor mucho más terrenal. El amor de mi vida eres tú, Elizabeth. Llenas mi mundo, llenas de esperanza mi, pues esos tropiezos que hay entre Jorge y Jorjito. Y creo que no me equivoqué al pedirte que fueras mi esposa. Gracias, venga, alegría".

Fuente: Tribuna del Yaqui