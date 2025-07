Tras confirmar romance, Nika rompe el silencio sobre sus declaraciones de Alejandro Sanz

Comparta este artículo

Madrid, España.- La reconocida cantante de origen español, Mónica Rodríguez, también llamada 'Nika', decidió emplear sus redes sociales para pronunciarse sobre la polémica que la vincula a Alejandro Sanz, luego de que su experiencia fuera comparada con la de Ivet Playà, fanática que señaló al cantautor de abuso, al narrar como lo conoció: "Yo le conocí con 15 años en Puerto Rico. Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT", expuso.

En esta ocasión, la cantante retomó su cuenta de Instagram para emitir una postura al respecto de esta delicada situación que se ha tornado mediática a nivel internacional, sobre todo por el presunto accionar del intérprete de temas como Amiga Mía: "He utilizado mi canal de Instagram para poder expresarme, para que no se manipule, se malinterprete, se tergiverse, nada de lo que pueda decir o que se pueda utilizar mi voz sin mi consentimiento".

Tras explicar que la planeación y promoción de su sencillo Susi Okama viene con muchas semanas de anticipación, Rodríguez se refirió al escándalo que la persigue desde que se refirió públicamente a su trato con el artista español con la voz rota: "Empiezo aclarando eso porque se me está tachando de algo muy injustamente. Lo siguiente ya se me escapa de las manos, está afectando a mi salud y a mi paz, que es lo que para mí es más importante en la vida. Se me ha malinterpretado o yo no me he expresado, o a partir de ahí se está haciendo un destrozo, creo injusto, con alguien que lo que intenta es salir adelante y luchar y trabajar".

Sin mencionar directamente al intérprete de temas como Corazón Partió', Nika puntualizó que ella jamás hablo de este tema y que jamás lo va a hablar, ni contará detalles: "He tenido la buena o la mala suerte de que justo el día del single me rebotó este tema a mí. Se pusieron en contacto conmigo, yo dije que de este tema no he hablado nunca. En su momento alguien habló y yo jamás entre a desmentir ni a decir porque no voy a hablar de nadie, porque no voy a insinuar nada, ni lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Porque no soy así, no entra dentro de mis valores y porque yo me dedico a hacer música, que no necesito eso".

Visiblemente afectada porque esta situación ha minimizado su labor profesional, para la que ha trabajado arduamente desde hace varios años, Mónica manifestó que ha optado por retirarse en este instante de los medios, a pesar de encontrarse en la plena difusión de su melodía: "Y se me está haciendo daño, y se me está insultando en redes, y necesito protegerme. Entonces he decidido no hacer más promo del single, siento".

Tenía pactado un programa que me hacía mucha ilusión y que era muy positivo para mí y he decidido no ir. Y sacrifico eso porque necesito protegerme, necesito mi paz y la de mi familia. Aquí está en mi canal para poder seguir compartiendo mi música y mi arte y buenos momentos. Gracias. Chao", remató.

Nika habla de su polémica con Sanz. Instagram @nika

Fuente: Tribuna del Yaqui