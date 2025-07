Acabó en silla de ruedas: Tras 12 años alejada de Televisa, actriz reaparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, que ha trabajado en Televisa y TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes debido a que esta semana reapareció en el programa Ventaneando luego de años retirada del medio artístico por supuestos problemas de salud. Según los reportes, la reconocida intérprete había acabado en silla de ruedas luego de sufrir un brutal accidente en su casa.

Se trata de la también cantante y productora mexicana Julissa, quien fundó la Onda Vaselina que luego se convirtió en el exitoso grupo musical OV7. La reconocida actriz es recordada por participar en novelas como La indomable, Dulce desafío, Velo de novia, La fea más bella, Atrévete a soñar, Esperanza del Corazón y Porque el amor manda, su último melodrama en 2013. 5 años después volvió a la actuación a través del empresa del Ajusco, participando en la novela Educando a Nina.

Lamentablemente, la madre de Benny y Alex Ibarra no la ha pasado muy bien en los últimos años, después de ser sometida a una cirugía de cadera tras sufrir una caída en su hogar. Hace poco, unas semanas su exesposo Benny Ibarra habló con la revista TVNotas y contó que actualmente él y su actual esposa, Lilia Blanco, se hacen cargo del cuidado de Julissa, ya que no puede valerse por sí misma.

Se reportó que Julissa estaba muy delicada de salud

Sin embargo, en días pasados la reconocida intérprete de 81 años sorprendió a todos los televidentes y a sus fans debido a que las cámaras del programa Ventaneando la captaron en el teatro, porque acompañó a su nuera Celina del Villar en su estreno en Los monólogos de la Vagina. Julissa se mantuvo sentada en su asiento mientras diversos medios se acercaban a cuestionarla sobre su retiro y la polémica de su hermano, Luis de Llano.

Cuando escuchó las primeras preguntas sobre el fallo a favor de Sasha Sokol, quien había denunciado que tuvo una relación abusiva con el productor, esto respondió: "Ay no... yo de eso no puedo hablar, la verdad es muy triste y no hablo yo de eso, nosotros (como familia) no nos podemos meter en ese asunto, yo no digo que le dé apoyo, yo estoy ahí, soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo", expresó.

Además, Julissa dijo que se mantiene al margen de esta problemática: "No puedo hablar de eso, hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él y yo no quiero hablar de eso, yo no sé nada de lo que él hizo, la verdad". Por otra parte, la actriz fue cuestionada sobre si planeaba dejar su retiro, pero ella lo descartó: "Proyectos ya no hago, ya nada más veo la tele, veo las películas que van a ser premiadas ¡y escucho los podcast! Me gustan mucho".

Julissa reapareció luego de años retirada del medio artístico

Fuente: Tribuna del Yaqui