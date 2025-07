Desapareció por años: Reportan muerte de actriz de Televisa y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tomar la decisión de mantenerse desaparecida por años del mundo del espectáculo, la reconocida actriz de Televisa, que ahora tendría 56 años, Adela Noriega, mediante un viral video en redes sociales, fue reportada como muerta, aparentemente a causa de un cáncer terminal. Ahora, a meses de que se diera esta polémica noticia, famosa productora de novela estremece con su última voluntad.

Desde hace varios meses que el nombre de Noriega ha generado una intriga infinita, que ha hecho que varios de sus colegas de novelas, como Eduardo Yáñez, salgan a externar su preocupación por no saber nada de ella, pues tras 12 años desaparecida, se hizo viral un video en TikTok, en el que se informaba su presunta muerte. Como era de esperarse, dicha información causó un gran revuelo mediáticamente y sigue siendo una duda qué es lo qué pasó con la famosa.

Pese a que el galán de melodramas, Mauricio Islas, que fue coprotagonista de Noriega en varios de los melodramas de la actriz, como Manantial y Amor Real, aseguró que habló con su hermana y recalcó que dicha información era completamente falsa, y se debía de respetar los deseos de la actriz de permanecer lejos del ojo público, el nombre de la histrionista sigue dando de que hablar, y recientemente se filtró su presunta última voluntad.

Fue la reconocida productora de novelas, Carla Estrada, la que filtró dos de los últimos deseos de la actriz antes de fallecer, señalando que la conoció muy bien, y que por ello puede decir que no solo el público desea que vuelve a los melodramas de su mano, sino que Adela también lo desea: "El público quiere que volvamos a trabajar juntas. Me gustaría que su regreso a la televisión sea conmigo. El público lo pide, quieren vernos juntas de nuevo. Y sé que ella también lo desea".

De la misma manera, destacó que aunque sabe que quiere volver, aún no da señales de buscar una oportunidad en los melodramas, donde destacó que ella al haberla conocido desde sus 18 años hasta sus casi 40 años, puede constatar que cuando decidió mantener su vida lejos del escrutinio público, lo mantendrá así hasta el final: "Pero cuando se separa del medio, lo hace de verdad. Por eso no he vuelto a saber de ella. Ella es muy rara, muy extraña".

Fuente: Tribuna del Yaqui