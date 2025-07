Filtran a conductor de 'Hoy' como participante de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Falta poco más de una semana para que inicie la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y la producción no ha revelado a todo el elenco que será parte del reality más exitoso que ha tenido Televisa, en la última década. Sin embargo, en redes sociales y diversos programas ya se ha filtrado un nuevo nombre para este proyecto y se trata de un reconocido comediante, actor y conductor.

En días pasados, Shiky fue confirmado como el décimo integrante que se unirá al encierro más mediático del país y tuvo como invitada a Jessica Segura en su primera entrevista. Mientras ambos platicaban con Marie Claire Harp, conductora digital del reality, la actriz mexicana lanzó un gran spoiler pues filtró que no solo su amigo Shiky será parte del programa, sino también otro famoso al que ella le tiene mucho cariño.

Las palabras de Jessica de inmediato hicieron eco y se volvieron virales a través de las redes sociales, ya que sería una gran apuesta tener a Yurem Rojas en este tipo de proyecto: "Me ilusiona mucho que entren a ‘La casa de los famosos (México’ 2025)… Tengo un top de personas favoritas, buenas de corazón, es que son, te lo juro: Shiky y Yurem, es que no hay maldad en sus vidas… Me ilusiona mucho que entren a ‘La casa de los famosos’ porque siento que, de pronto, en el día a día nos olvidamos de que venimos a sembrar cosas bonitas en las persona", dijo.

Jessica Segura reveló que Yurem estará en LCDLF México

Las otras nueve celebridades confirmadas para esta tercera edición de LCDLF México son Facundo, Olivia Collins, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Priscila Valverde y Adrián Di Monte. El estreno del proyecto se tiene pactado para el próximo domingo 27 de julio, con Galilea Montijo como conductora principal.

¿Quién es Yurem Rojas?

Yurem inició su carrera como estrella infantil en las novelas Carita de Ángel, María Belén, De pocas, pocas pulgas, entre otras; en su juventud llegó a los melodramas Lola, érase una vez, Al diablo con los guapos, Atrévete a soñar, Una familia con suerte, Vencer el miedo y La mexicana y el güero fue el último. También ha sido conductor de Hoy y Me caigo de risa, además de que ha concursado en realitys como Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fuente: Tribuna del Yaqui