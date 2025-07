¿Florinda Meza, demanda a hijo de Chespirito por bioserie? La actriz manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan polémica actriz y comediante mexicana, Florinda Meza, acaba de emplear sus redes sociales para finalmente romper el silencio sobre si habrá demanda contra Roberto Gómez Fernández, el primogénito de su difunto esposo, después de los estragos que ha generado la bioserie sobre Chespirito, en la que es retratada como la amante que lo separó de Graciela Fernández. La histrionista manda fuerte mensaje.

Desde hace casi dos meses, el recuerdo de risas y diversión al pensar en 'Doña Florinda' ha cambiado radicalmente, y debido a lo expuesto en la bioserie titulada Sin Querer Queriendo, que habla sobre la vida de Roberto, se le ve como una versión "prehistórica" de las tan polémicas celebridades mexicanas, Karla Panini y Ángela Aguilar, ya que expusieron como se metió en el matrimonio del difunto productor, separándolo de la madre de sus seis hijos.

Debido a todo el hate que le ha caído encima por esta complicada situación, se dijo en varios programas, como en Sale el Sol, que era casi un hecho que Meza iba a interponer una demanda en contra de HBO y de los hijos de quien fue el creador de El Chavo del 8, por haber manchado su imagen de esta manera con lo que ella califica mentiras. Supuestamente los cargos serían por difamación y daños a la moral.

Pero, ahora, en medio de tantos dimes y diretes la actriz y comediante ha compartido un video en su cuenta de Instagram en el que dejó en claro que no piensa interponer una demanda en contra de nadie, no por el momento, afirmando que todavía no sabe que acciones tomará o si solamente lo dejará pasar: "No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas".

Lo que la actriz de El Chapulín Colorado sí dejó más claro que el agua, es el hecho de que se le está juzgando de manera incorrecta y sacada de contexto, en base a entrevistas pasadas a celebridades como Pati Chapoy, con cortos clips que tergiversan todo con lo que se ve en la serie, destacando que en la vida real las cosas no son así: "Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra".

En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui