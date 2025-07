"Fue muy terrible": James Gunn revela cómo fue el adiós de Henry Cavill cómo 'Superman'

Nueva York, Estados Unidos.- La salida de Henry Cavill del universo cinematográfico de DC no solo fue sorpresiva, sino emocionalmente impactante para todos los involucrados. James Gunn, cabeza creativa de DC Studios, compartió nuevos pormenores sobre cómo se produjo esta separación, revelando conversaciones tensas y momentos incómodos que marcaron el fin de una etapa, del adiós del actor como 'Superman'.

Gunn no fue mesurado al describir el momento en que él y Peter Safran se reunieron con Cavill para informarle que no seguiría como Superman, después de casi 12 años siendo el héroe proveniente de 'Krypton': "Fue absolutamente terrible y devastador tener que revelar esa noticia a Henry. Peter y yo nos sentamos con él para darle la noticia que haríamos un reinicio del universo DC con Superman y con un nuevo actor".

El asunto se volvió aún más tenso cuando, justo en la semana en que Gunn y Safran estaban finalizando su contrato con Warner Bros., se difundió públicamente el regreso de Cavill al papel tras su aparición en Black Adam. Gunn relató: "El día que nuestro contrato se cerró, de repente estaban anunciando que Henry estaba de vuelta, y yo pensé: '¿Qué está pasando? Sabemos cuál es el plan. El plan era venir y hacer Superman'. Fue realmente injusto para él y fue un bajón total".

A pesar del revuelo mediático y la confusión dentro del estudio, Cavill se mostró sereno. Gunn lo describió como "todo un caballero" y reveló que fue el propio actor quien solicitó hacer pública la noticia: "Henry pidió hacer el anuncio primero de que ya no regresaría al papel. De verdad fue terrible como se manejó todo". En otra declaración, Gunn aclaró:

Primero que nada, no despedimos a Henry. Henry nunca estuvo en el reparto. Hizo un cameo, y ese fue el final de su historia. Mucha gente hizo suposiciones que no eran ciertas. Me gusta Henry. Es un gran tipo. Creo que ha sido maltratado por mucha gente, incluyendo antiguas directivas de esta compañía", agregó.