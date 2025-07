Hermano de Daniel Bisogno culpa a Pati Chapoy de casi matar a su padre por sus acusaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la familia de Daniel Bisogno está dando mucho de que hablar, debido a que su hermano menor, Alex Bisogno, acaba de afirmar que las acusaciones de robo que hizo en su programa de TV, la reconocida presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, causaron un gran estrago en todos, ya que casi mata a su padre de la impresión, además de que lo hicieron caer en una profunda depresión.

Después de que Alex afirmara que Cristina Riva Palacio estaba tratando de no cumplir los últimos deseos de Daniel, Chapoy a través de Ventaneando salió en defensa de la madre de la única hija de Bisogno, y le aseguró a Alex que era un mantenido y que no la hiciera hablar o saldría muy perjudicado, por lo que le aconsejó dejar en paz a su excuñada y sobrina, Michaela Bisogno: "No hagas este tipo de documentos… Si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú. Ya deja en paz a Cristina. Ya deja en paz a la niña. Ponte a trabajar y cuida a tu papá. No te metas".

Después de tantos dimes y diretes, hace un par de semanas, el expresentador de Al Extremo, aseguró que finalmente pudo hablar con Chapoy de una manera tranquila y que comprendieron que tras la muerte del actor de Lagunilla, Mi Barrio, los sentimientos estaban desbordados y dijeron cosas que no debían: "Es importante decirlo, de la otra parte ya se me pidió disculpas de todo lo que se dijo, incluso en ‘Ventaneando’… Al final, los dos dijimos cosas que no debimos haber dicho, pero era por la situación que estábamos viviendo y de este lado igual yo también pedí disculpas"

Pero, después de que supuestamente hubo disculpas por parte de la socia de TV Azteca, ahora, Alex acaba de brindar una entrevista para el presentador Marco Antonio Silva, en el que asegura que al inicio de esta pelea todo fue muy complicado, que se deprimió más y su padre casi se muere: "Ahora me río, pero en su momento lloré mucho. Caí en una depresión. Fue el tiro de gracia para toda la familia… ¿Cómo es posible que me diga: ‘Preocúpate por tu papá’ y estén diciendo eso a nivel nacional? Mi papá vio eso y casi se me muere".

Sería muy atrevido decir que alguien de la familia robó algo, pues, si alguien lo dijo, mintió. El problema es que lo creyeron, que lo publicaron en un programa a nivel nacional, lo cual me parece mucho más delicado", agregó.

Aunque Alex asegura que todo está bien con Pati, señaló que tenía que volver a aclarar esto, ya que quería que el legado de su hermano quedé bien establecido y libre de todo escándalo, destacando que el cariño que sentía por Chapoy era tan grande que a ellos sí les hubiera dado explicaciones de todo: "Solamente yo lo quería aclarar. Insisto, ahora que ya pasó todo, no estoy culpando a nadie. El problema es que creyeron algo que no debieron de haber creído. Me debieron de haber llamado y seguramente con el cariño y respeto que les tengo les hubiera dado una explicación".