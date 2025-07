Imelda Garza Tuñón arremete contra esposo de Maribel Guardia; lo tacha de ser una "rata"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Garza Tuñón, acaba de emplear sus redes sociales para alzar la voz en contra de Marco Chacón, debido a que después de ver sus declaraciones en conjunto a Maribel Guardia, no dudo en arremeter en su contra, afirmando que era una persona que no tenía valores ni merecía respeto, incluso lo tachó de ser "una rata".

A inicios de este 2025, la relación que parecía incondicional casi como de una madre e hija, entre Imelda y la actriz de Corona de Lágrimas, se fracturó por completo al comenzar una demanda por la custodia del único hijo que dejó el hoy difunto y cantante mexicano, Julián Figueroa, que hoy en día sigue dando mucho de que hablar, pues ambas partes han expuesto supuestos secretos del otro que no los deja bien pardos públicamente.

En el caso de la actriz de Busco Al Hombre de mi Vida, Marido ya Tuve, aseguró que Marco es un hombre violento que no quiere cerca de su hijo, y que además hizo una campaña de desprestigio en su contra, siendo que él tiene muchos pecados, como haberle sido infiel a la estrella de Televisa, quien por su parte lo ha negado y afirma que Maribel es su todo: "Nosotros somos cómplices, somos amigos, y tenemos, digamos, un amor que va por encima de cualquier cosa. Yo, si tengo que darle un órgano a Maribel, se lo doy sin ningún problema".

Ante la entrevista de la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse al lado de Chacón, Imelda se mostró sumamente molesta por las declaraciones, por como niega las acusaciones en su contra, y compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje en su contra, en el que expresa que en todo este proceso ha sido una especie de rata que solo se mueve entre las sombras sin dar la cara: "Qué fácil es llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia, haciendo campañas de desprestigio escondido como una rata".

Finalmente, declaró que no puede tener respeto y no expresarse de esta manera de alguien que no tiene el valor de dar la cara y que no tiene consideración con los sentimientos de los demás, como él no lo está teniendo con ella en esta situación, además de afirmar que no tiene valor como ser humano: "Nada de frente, perdón pero no puedo tener respeto por una gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación".

Fuente: Tribuna del Yaqui