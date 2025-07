Manelyk González arremete contra Adame y llama "la pu... de 'La Tigresa'" a Poncho de Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y también actriz, Manelyk González, acaba de demostrar que no va a soportar más insultos por su pasado, por lo que arremetió furiosa en contra del famoso actor y presentador, Alfredo Adame, y del tan polémico influencer y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, contra el cual se le fue a la yugular y lo llamó "la pu... de 'La Tigresa del Oriente', recordándole su pasado antes de Televisa.

En el programa Cara a Cara, que tiene Poncho en su canal de YouTube, invitó a Adame, con el cual comenzaron a criticar a las chicas que participan solamente en realitys y también de las influencers que de la nada solo buscan integrarse a la televisión, poniendo en duda su talento y juzgando la manera en que se hacen famosas. Un ejemplo que pusieron, fue a Manelyk, destacando que si es famosa fue por Acapulco Shore, en donde solo era fiesta, alcohol y sexo.

Ante esta situación, la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que ya estaba harta que para cualquier cosa sacaran de donde proviene su fama, destacando, que Poncho era el menos indicado, ya que también se hizo famoso por ser pareja de Irma Serrano: "Siguen chin... por lo mismo, o sea, eso como de ya wey. Ahora yo tengo una duda, ¿que no Poncho se hizo famoso por ser la pu... de 'La Tigresa del Oriente'?, o sea, que ver...".

González señaló que a ella no le importa si el exparticipante de Secretos de Parejas, fue o no un mantenido o "chichifo", y que ahora lo felicita que su fama sea porque ya cambió y hace más cosas, porque supo aprovechar ese salto a la fama, pero su le molesta que la juzgué sin conocerla: "A mi me da igual, o sea, qué bien hermano, tuviste que ser chichifo, no me digas que estabas muy enamorado de 'La Tigresa del Oriente', y sabes que hermano, te felicito wey porque ya eres otra persona".

Pero no puedes venir a criticar la vida de otra persona, que no conoces, porque no me conoces, creyéndote que, o sea, siendo licenciado en qué o qué, o sea, se dio a conocer por ser la pu... de esa vieja, por ser su chichifo, hermano, o sea, el Internet no olvida", agregó.

De la misma manera, recalcó que ella es una mujer fuerte, que sabe trabajar y que ya sea en realitys como Acapulco Shore, o el de Las Estrellas Bailan en Hoy o incluso de supervivencia como Resistiré, será la mejor, porque ella es una chica reality que sabe como hacerse odiar y amar por el público, pero siempre dar contenido: "O sea, ya wey supérame, sí, estuve en Acapulco Shore, y lo hice porque quise, con mi cu...., no porque me pagaran por cog... a una vieja. Lo hice y lo volvería a hacer, no es algo que me avergüenza, o sea, en Acapulco fui lo mejor, en bailando, en Resistiré fui lo mejor, reality que piso soy la mejor".

Y si tengo que entrar a un reality donde se tiene que put... y viajar y tomar, lo voy a hacer y lo haré bien y si tengo que ser la madre Teresa de calcuta lo voy a hacer y lo haré perfecto porque ser chambear soy chica reality", concluyó.

Manelyk arremete contra Poncho y Adame. Instagram @chismecitochannel

