Tras dejar Televisa y lucha contra el cáncer, Danilo Carrera reaparece con dura confesión

Ciudad de México.- A más de dos años de dejar Televisa para tomar la mano de su madre, Elsa Huerta, en su tan complicada lucha contra el cáncer, el reconocido actor de origen ecuatoriano y presentador de TV, Danilo Carrera, recientemente reapareció en entrevista para famosa revista, en la que abrió su corazón sobre este complicado proceso que atravesó e hizo una dura confesión de los baches a los que se enfrentó.

Hace más de dos años, Danilo enfrentaba un gran drama amoroso, pues tras su separación de Michelle Renaud, se dijo que se involucró sentimentalmente con una actriz que ya estaba casa, incluso se dijo que el marido de dicha colega se enteró y el matrimonio se disolvió, pero que aún así no prosperó la relación. Sin embargo, en medio de los dimes y diretes sobre sus romances, Carrera recibió la peor noticia de su vida hasta ese momento: Su madre tenía cáncer de mama.

Danilo se encontraba grabando en ese momento el melodrama El Amor Invencible, pero al saber del diagnóstico de su madre, tomó su decisión y una vez que terminara las grabaciones regresaría con ellos. Ahora, tras poco más de dos años de este suceso, que lo sigue teniendo lejos de los melodramas, el actor ha reaparecido en entrevista con People en Español, y confesó lo doloroso que fue todo: "No sabíamos si mi mamá se estaba muriendo o no. Y yo tenía que grabar una telenovela como si nada pasara".

Ante esto, Danilo confesó que sintió mucho miedo de perder a su madre, ya que apenas hacía unos meses que una de las hermanas de su progenitora perdió a vida por la misma enfermedad. Pero, el actor de Quererlo Todo, afirmó que él jamás se rindió y siempre le dio ánimos a su madre para que no se rindiera, destacando que en el proceso, enfrentó una dura crisis, pues tachó el tratamiento contra la enfermedad de "muy caro", y al no estar trabajando fue muy pesado pasar por todo: "Gasté muchísimo y dejé de ganar mucho más, pero no me arrepiento. Nada vale más que haber estado con mi mamá".

Finalmente, señaló que pese a todas las altas y las bajas, todos esos baches e incertidumbres, en realidad él volvería a pasar por todo para volver a tomar la mano de su madre y darle fuerza, para salvarla, asegurando que se arrepentiría siempre de no hacerlo. Por otro lado, confesó que para él, lo más doloroso de todo, fue el proceso de quimios y ver el sufrimiento de su madre: "Fue un proceso doloroso, no se lo deseo a nadie. Ver a mi mamá en quimioterapia, sin cabello, fue muy fuerte".

Fuente: Tribuna del Yaqui