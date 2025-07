Victoria Ruffo arremete en contra de Imelda Garza Tuñón por "traicionar" a Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de todo lo que ha dicho Imelda Garza Tuñón sobre su exsuegra y toda su familia, como infidelidades, la reconocida actriz de melodramas y amiga de la cantante puertorriqueña, Victoria Ruffo, acaba de brindar una entrevista en la que arremete en contra de la joven actriz, por traicionar a Maribel Guardia. La estrella de Televisa incluso le mandó una contundente advertencia a la actriz de La Sirenita.

A más de dos años de la muerte de Julián Figueroa, su viuda, Imelda, brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que dio nuevos e inéditos detalles de los últimos momentos con vida de su esposo. Según lo revelado por la joven actriz, Julián estaba alucinando la última vez que lo vio, afirmando que veía serpientes por todas partes, y que estaba como perdiendo la lucidez, pues a poco de haberla visto con José Julián Figueroa en su habitación, bajó y preguntó por ellos.

Ante esto, la actriz de La Madrastra, declaró que ella no ha visto esa entrevista y por lo tanto no sabe que declaró Garza Tuñón en TV Azteca, pero que ella solo puede decir a ello que admira como Maribel es una mujer sensata y pese a todo sigue teniendo una paciencia implacable: "Yo no he oído nada de eso, yo lo único que puedo hablar es de mi amiga, que la quiero, que la admiro y que la respeto, tiene una paciencia y una capacidad de aguante impresionante, así que mi respeto para ella".

Sobre la supuesta infidelidad de Marco Chacón, Victoria aligeró la situación con su sentido del humor, señalando que Guardia era rebonita y no sería lógico que le pusieran el cuerno, pero declaró que de seguro son solamente inventos y no deberían de creerse esas cosas: "Que no lo creo, o sea, son cosas que se inventan, digo, ¿cómo le va a poner el cuerno a mi amiga, si está mi amiga rebonita?, no, no, desconozco, es una pareja muy estable".

De la misma manera, la actriz de Simplemente María, señaló que ella a Guardia la quiere mucho y ella le la presta su hombro, su tiempo, sus palabras, su consuelo, todo lo que pueda darle para apoyarle en este proceso, afirmando que la ve más flaca a raíz de ello, agregando que de seguro es por mismo, pues considera que la actriz de Corona de Lágrimas está afectada por lo que pasa y lo que se dice: "Nombre, claro que todo eso afecta, independiente de lo que diga a prensa, la gente, Twitter o no Twitter, lo que te pasa en tu casa afecta".

Finalmente, le mandó a decir a Imelda que mejor se calle y ya no diga nada, pues en boca cerrada no entran moscas, o sea, no le pasará nada, incluso tomó de ejemplo la muerte del empresario millonario de origen hindú, Sunjay Kapur, que era muy amigo del Príncipe William, y falleció a causa de que se tragó una abeja durante un partido de polo: "Pues que en boca cerrada no entran moscas, ya viste al seño del amigo del príncipe que abrió la bocota y se tragó una abeja y se murió, entonces mejor yo calladita, calladita me veo más bonita".

Fuente: Tribuna del Yaqui