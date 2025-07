Actor de Televisa da inesperada noticia sobre su cáncer y da detalles de su tratamiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y estrella de realitys shows, Paulo Quevedo, recientemente acaba de brindar una entrevista para revista de espectáculos hizo una inesperada confesión con respecto a su actual estado de salud tras enfrentar el cáncer en la tiroides, y de superar su cirugía para extirparon los nódulos, además de dar detalles de su tratamiento para mantener el buen ritmo de su recuperación, de la que dice sentirse agradecido por esto.

Después de que salió de La Casa de los Famosos All Stars, Quevedo confirmó que en el último mes de competencia se enteró que tenía dos bultos en la garganta, en la tiroides, y uno de ellos era benigno y otro cancerígeno, por lo cual debía de someterse a una cirugía. Dicha operación fue realizada el pasado 14 de junio de este 2025, en la cual le extirparon un nódulo cancerígeno en la parte central de la tiroides, y en la que también le extirparon dos nódulos benignos del lado derecho de dicha glándula.

Ahora, a dos semanas de esta operación, en TV Notas compartieron declaraciones del actor de melodramas como El Justiciero, reveló que esto ha sido el reto más grande de su vida, y que en verdad temía por su vida, pero sabía que debía de operarse, afirmando que desde dentro de la casa estaba desarrollando síntomas que lo preocupaban, por lo que aunque se puso nervioso, y pensaba en lo peor sobre la cirugía, había incertidumbre y creía que podría salir mal, al final sabía que debía afrontarlo y por fortuna todo salió bien.

Ante esto, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que aún no estaba libre del cáncer, pero que ya está controlado, que por fin el dolor se ha ido, pues antes no podía estornudar o hablar mucho, porque sentía que se le iba a salir la tiroides, afirmando que esa intensidad podría durar horas, pero que poco a poco va evolucionando, aunque aún se le tensa la garganta al hablar mucho o elevar la voz para tonos altos, asegurando que por lo pronto debe de ser paciente con el proceso, pues fue un milagro que no le quitaron la tiroides completas, que no perdiera la voz y no le dieran yodo ni radioterapias.

El actor de Telemundo, declaró que afortunadamente se puede considerar un sobreviviente de cáncer: "Son batallas que nos enseñan madurez y aprendizaje personal. Esto me hizo más fuerte. No hay que tener miedo". Sobre su proceso de sanación aseguró que sería rápido: "Lo único que necesito es recuperarme y sanar. En un mes ya podre´ fortalecer la voz y tomar clases de canto. Este proceso es lento y no queda de otra más que caminar paso a paso. Es probable que hasta el tercer mes este´ mejor”.

Con el paso del tiempo se me generará una especie de fibrosis. Sin embargo, ya sé con quién ir para arreglarlo. También me han recomendado varias cremas para la cicatriz. Aunque deben de saber que a mi me encantan las cicatrices. Espero que no quede como ‘Frankenstein’(ríe). El doctor me hizo una abertura pequeña", concluyó.

