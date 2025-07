Chantal Andere hunde a Florinda Meza con contundente respuesta a intoxicación en su boda

Comparta este artículo

Ciudad México.- La reconocida actriz mexicana, Chantal Andere, ahora que ha regresado a México para formar parte de la obra, La Tiendita de los Horrores, con su natural elegancia y sin perder los estribos, logró hundir a Florinda Meza, después de que la histrionista de más de 70 años afirmara que fue intoxicada en su boda con el hijo de su madre, Roberto Gómez Bolaños, y se partió la cara por su culpa, dándole una contundente respuesta.

En entrevista con La Saga, Meza aseguró que ella tenía una nariz hermosa y perfecta, pero que se la tuvo que operar debido a que en la boda de su hijastro, Roberto Gómez Fernández, con Andere, le pusieron algo a su bebida y se partió toda la cara, por lo que se sometió a varias cirugías: "Me partí la cara y, mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir; tres veces me pusieron injerto porque me quedó plana la nariz y querían hacerme una cuarta operación, para darle la forma que tenía, pero yo ya estaba harta y, dije 'bueno, respiro'"

La actriz de El Chavo del 8, declaró que ella no había bebido más que agua mineral en la boda, porque 'Chespirito' sí tomó de más y ella debía manejar, confesando que llegó a pensar que le daría un infarto, pues de la nada se sintió fatal, se le adormecieron las extremidades y le ardió la cara, y finalmente se cayó, sin poder meter las manos: "Como regla me fui sobre la cantera, vi cómo me caía, yo no sé por qué, era un estado tan raro que, yo veía cómo me iba acercando y le ordenaba a mis brazos que salieran y no me obedecían, me partí la cara y todavía reboté, la lengua me la partí, ese golpe... era un sangrerío".

Ahora, durante una rueda de prensa, Chantal primero fue cuestionada sobre las críticas a Thalía por no pronunciarse sobre las deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos, lideradas por Donald Trump, a lo que firme destacó que ella no opinaría de la actriz, pues su amiga y le debe lealtad: "Tu sabes que yo nunca hablo con mis amigos, eso aparte de tener una bonita amistad, a pesar de la lejanía, es esa lealtad, yo no puedo hablar de la vida de nadie porque no me corresponde. A mis paisanos en Estados Unidos, mi amor y reconocimiento siempre, que Dios los bendiga"

Siguiendo esta línea de mantener cosas personales fuera de cámara, al tocar las acusaciones de la intérprete de 'Doña Florinda', Chantal declaró que ella no iba a tocar el tema de nada por respeto a su familia actual con su esposo y por supuesto, por la de la familia Bolaños Fernández, dándole una cachetada con guante blanco a Florida sin tener que alterarse: "Yo no hablo, por respeto a mi familia, y por respeto a la familia del señor Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, de absolutamente nada de lo que opine nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui