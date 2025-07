"Dignidad y equidad"; ¿Qué dijo Majo Aguilar sobre comentarios a la comunidad LGBTQ+?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la cantante de regional mexicano, Majo Aguilar, perteneciente a la dinastía Aguilar, preocupara a sus seguidores por su hospitalización, ya que se encontraba sufriendo de un malestar estomacal, la cantante, que explicó que ha sido una recuperación lenta, aprovechó la publicación en donde aparecía acostada en una cama de hospital mientras en la mano llevaba un sticker con la bandera LGBTQ+, mostrando su apoyo a la comunidad.

Mientras aseguraba ya encontrarse en mejor estado, "Oigan, pues, cada vez me estoy sintiendo un poquito mejor, pero esto es de paciencia", comentó en un video en Instagram. La intérprete lamentó no poder asistir a los eventos del mes del orgullo como en años anteriores: "Este Pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy; no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal", expresó.

Aunque si bien una parte de las reacciones y comentarios que obtuvo la cantante fueron buenos, cabe destacar que hubo una ola de reacciones negativas, lo que sorprendió a la cantante, pues se ha destacado por su compromiso con los derechos humanos, así como al colectivo. "Y recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión", añadió la cantante de 'Aún Así Te Vas'. Por lo que expresó su sorpresa por medio de redes sociales.

A lo que reflexiono diciendo: "Honestamente, sí me sorprendió mucho que hubiera tantos comentarios tan negativos. No porque me afecten a mí, sino porque afectan a una sociedad. Siempre he sabido, no creído, que respetar a los demás y enfocarse en lo que hace uno… eso es lo que nos da paz". Fiel a sus principios, la integrante de la dinastía Aguilar reiteró su respaldo incondicional al colectivo y recordó que, ante todo, se trata de individuos que merecen dignidad y equidad.

La comunidad recibe, la comunidad abraza. Han tenido que luchar muchísimo por su lugar", expresó con contundencia.

Continúo diciendo: "Pues claro que siempre voy a defender a la comunidad, porque son personas. No se nos puede olvidar que somos personas”. Finalmente, la prima de Ángela Aguilar hizo un llamado a la cordialidad y dejó claro que no está dispuesta a tolerar agresiones en sus espacios digitales. "Si son groseros, no son bienvenidos. Pero siempre voy a defender. Y qué triste que tengan que decirlo así. Ojalá algún día seamos más empáticos y respetemos absolutamente a todas las personas", concluyó.

Fuente: Tribuna/Agencia México