Docuserie de Eva Longoria y Ryan Reynolds pone a 'Necaxa' en el centro del fútbol

Ciudad de México.- El próximo 7 de agosto a las 9 p.m,. 'Disney+' estrenará 'Necaxa', una ambiciosa docuserie deportiva que busca revitalizar la imagen de uno de los clubes más históricos del futbol mexicano. Con la producción ejecutiva de Eva Longoria, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, la serie inspira en el éxito internacional 'Welcome to Wrexham' y ofrece una mirada íntima y sin filtros al corazón del Club Necaxa, su lucha por recuperar la gloria y reconectar con su afición.

La producción está compuesta por 10 episodios, que se lanzarán en bloques de dos por semana durante las tres primeras semanas, y luego uno semanal hasta su final el 19 de septiembre. A través de un acceso sin precedentes a vestidores, entrenamientos, oficinas y momentos críticos como lesiones o decisiones técnicas, Necaxa muestra las tensiones reales de un club que busca sobrevivir en un entorno competitivo y mediático. El foco está en la resiliencia de una institución que, pese a años de inestabilidad sigue siendo símbolo de orgullo para Aguas Calientes y generaciones de fanáticos en todo México.

Una serie que revive la pasión necaxista

La docuserie es resultado de una colaboración entre Hyphenate Media Group (Longoria), Maximum Effort (Reynolds), More Better Productions (McElhenney) y 3 Arts Entertainment. Entre los productores ejecutivos figuran nombres de peso como Cris Abrego, Rachelle Mendez, Nicholas Frenkel, Jackie Cohn, George Dewey, Alex Fumero y Diana E. Gonzales. Aunque 'Disney+' no ha revelado cifras oficiales, se especula que la producción alcanzó una inversión millonaria, alineada con los estándares de calidad de otras series documentales de FX y el propio gigante del streaming.

Desde su debut como directora en 'Flamin Hot' (2023), Longoria ha reforzado su presencia en la industria como narradora de historias centradas en identidad, cultura y comunidad latina. Su trabajo en 'Searching for Mexico' y 'Searching for Spain' ya había demostrado su capacidad para crear contenido emocionalmente resonante. En 2021, Longoria se sumó como accionista del Club Necaxa junto a un grupo de inversionistas donde figuran Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion y Mesut Özil. Su propósito: Convertir al club en una marca de alcance internacional sin perder su esencia local.

Reynolds, además de actor, ha construido una reputación como empresario e innovador. Su firma Maximum Effort ha transformado el marketing digital y ha estado detrás de campañas virales para empresas como 'Aviation Gin', 'Mint Mobile' (vendida por 1,350 millones de dólares a T-Mobile), 1'Password 'y 'Alpine F1 Team'. Su rol en 'Necaxa' va más allá de la producción: aporta visión empresarial, narrativa y una plataforma mediática que ha potenciado la visibilidad del equipo a escala global.

Fundado el 21 de agosto de 1923 en la Ciudad de México por el ingeniero escocés William H. Fraser, el Club 'Necaxa' es uno de los equipos más antiguos y emblemáticos de México. Conocido como El Campeonísimo, fue pionero en la profesionalización del fútbol en el país y cuenta con un palmarés que incluye:

3 campeonatos de Liga MX (1994–95, 1995–96, Invierno 1998).

4 copas México.

2 campeón de campeones.

1 copa de campeones de Concacaf.

3° lugar en el Mundial de Clubes FIFA 2000, tras vencer al Real Madrid en penales.

Desde su mudanza a Aguascalientes en 2003, el equipo ha enfrentado altibajos económicos y deportivos. Sin embargo, con la llegada del nuevo grupo de inversionistas en 2021, comenzó una nueva etapa que ahora se documenta con todo detalle en esta serie.

El éxito de 'Welcome to Wrexham' demostró que el fútbol puede ser una poderosa herramienta narrativa. Con 'Necaxa', Eva Longoria y Ryan Reynolds apuestan por reproducir esa fórmula en Latinoamérica, presentando al club no solo como equipo, sino como símbolo de identidad, resistencia y comunidad.

Fuente: Agencia México