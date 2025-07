Estalla exintegrante de Grupo Frontera tras despido sorpresivo: “Estoy sorprendido”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace un par de meses, Grupo Frontera está en el ojo del huracán y una gran cantidad de personas siguen muy molestas por el supuesto apoyo a las políticas migratorias de Donald Trump. De hecho, en sus redes sociales les siguen lloviendo malos comentarios, a pesar de que en su momento la agrupación aseguró que todo había sido una confusión y que en realidad ellos no están a favor del mandatario estadounidense.

En realidad, la problemática situación que les ha ocasionado la llegada de antifans comenzó cuando el actual presidente del país vecino era candidato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Es así que, como te informamos en TRIBUNA, en aquella fecha ciertos familiares de los músicos, entre ellos ‘La Abuela Frontera’, festejaron que el empresario ganara el proceso electoral.

Desde ahí, la reputación del grupo creado en el 2022 no ha vuelto a ser la misma, pues anteriormente gozaban de una muy buena imagen en México. Ahora, un nuevo tema controversial los envuelve. Al parecer, uno de sus integrantes más reconocidos quedó fuera de la banda: se trata de Brian Ortega, el bajista, quien en su cuenta de Instagram realizó un anuncio que provocó el impacto de sus seguidores.

Comunicado

La noticia se ha tornado aún más polémica, ya que el joven afirma que jamás fue notificado de su separación del exitoso conjunto texano: “Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó. Y estoy seguro que como muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido”, se lee al inicio del comunicado del músico.

Luego de notificar que su salida fue una decisión tomada por su exequipo de trabajo, Ortega expresó su gratitud hacia sus excompañeros por haber compartido con ellos tres años y medio dentro de la agrupación, y les extendió sus mejores deseos en sus próximos proyectos. Hasta el momento, ni Payo ni los demás integrantes de Grupo Frontera han emitido declaraciones sobre el mensaje del ahora exintegrante.

Fuente: Tribuna/ Agencia México