Exmanager de Gala Montes, ebrio, insulta y humilla a la actriz de Televisa: "Es una gata"

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Rodrigo Fragoso, que en el pasado llegó a fungir como el manager de Gala Montes, recientemente se ha vuelto viral, después de que en estado de ebriedad no se tentara el corazón y la insultara y humillara ante la prensa, afirmando que la actriz de Televisa no merece nada, que no es nadie de valor, y que en realidad solo "es una gata" que no sabe ser agradecida.

En el último año, Montes ha dado mucho de que hablar por polémicas y caos en su vida personal, ya que desde el pleito con su madre, Crista Montes, ha pasado por varios managers, como su hermana 'La Beba' Montes, y su ahora exnovio, Icho Van, que al final del día han sido sumamente criticados por los fans de la artista, porque los acusan de solo usarla por dinero y de no saber que es lo que hacen, porque no están preparados.

Ahora, uno de esos exmanager, que fue también gran amigo de la actriz de El Señor de los Cielos, en la época en la que Crista manejaba sus cosas, durante la marcha del Orgullo LGBTQ+, se topo con la prensa y fue muy conciso al afirmar que Montes es una "malagradecida" y la llenó de insultos clasistas: "Gala es una gata güey, Gala es una sirvienta Gala es una sirvienta que jamás en la vida… Yo fui su mánager… Dímelo tú, ¿fui o no su mánager? Si o no…Actué como su mánager o ¿no?… Gala es una criada, es una sirvienta, es una asquerosa mujer, malagradecida".

Ante esto, Fragoso dejó en claro que él era muy cercano a la intérprete de La Oportunidad, que era como su hermana, pero que solo se dejó llevar por malas influencias y se desvió del camino, siguiendo malos consejos, incluso defendió a la madre de la actriz de La Mexicana y El Güero: "Yo a Gala Montes la consideraba mi hermana, mi amiga, mi íntima, pero lamentablemente, Gala Montes se desvió. Se dejó llevar por su hermana y a Crista (su mamá) la atacaron sin ningún prejuicio. Crista, de verdad, que es una de las mujeres más amigables".

Cabe mencionar que poco después, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, salió a defenderse de sus declaraciones, aunque dijo que no entiende porque se hacían los ofendidos si solo dijo la verdad, aunque sabe que fue muy cruel y grosero, era cierto lo que dijo: "Reconozco no fue la mejor manera, ni me agarraron en mi mejor momento. Ya que el reportero lo hizo con toda la intención. También reconozco que mis palabras no fueron las más acertadas y que la cagué. Más sin embargo fue lo más sincero que me salió".

Fuente: Tribuna del Yaqui