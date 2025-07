¿Hipocresía? Sergio Mayer se dice amigo de Luis de Llano pero festeja triunfo de Sasha Sokol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, una vez más está en el centro del huracán del escándalo, debido a que tras decirse amigo de Luis de Llano, y afirmar que su carrera nació gracias a él, en una reciente entrevista con Venga la Alegría, afirmó que él festeja el triunfo que tuvo en su contra la actriz y cantante, Sasha Sokol, a cinco años de haberlo denunciado por abuso.

Después de que la exintegrante de Timbiriche confirmara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio fallo a favor en su caso, negándole la apelación a de Llano en su sentencia para reparar el daño que se le impuso ante el abuso sexual contra Sasha cuando era solo una menor de edad. Este veredicto ha tenido reacciones encontradas, pues unos celebraron a Sokol por su valentía y recibir justicia, y otros, como Katia Llanos arremetieron en su contra y se solarizaron con Luis.

Por su parte, el actor de Televisa y político mexicano, al ser cuestionado sobre este tema, primero que nada destacó que no le importa la opinión de Katia en su contra y no piensa hablar de ella, solo dejar en claro que él sí considera amigo a Luis y le debe su carrera porque él creó Garibaldi y le dio la oportunidad, por lo que es genuino su cariño: "Luis de Llano es mi amigo, yo no puedo negar mis amistades. Al contrario, le mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Fue el impulsor de mi carrera, fue el creador de Garibaldi. Le tengo mucho cariño y respeto como amigo".

Pero, pese a que dice que le debe mucho al productor de Alcanzar Una Estrella, afirmó que eso no le quita el deseo de que las víctimas de abuso alcen la voz y reciban la justicia que merecen, sin importar quién sea el victimario, ya que amigo o no, se debe de pagar el crimen que se cometió: "Me congratulo de que a Sasha se le esté haciendo justicia, porque no importa quién ni en qué momento. Las víctimas merecen justicia, merecen ser escuchadas. Hay un precedente bien importante con esto que pasó. Mis respetos y mi reconocimiento por haber levantado la voz".

Ante esto, le cuestionaron si ha aconsejado a su hijo, Sergio Mori con respecto a demandar a Natalia Súbtil, con la que tuvo una hija siendo ella una mujer de 28 años y él un joven de solo 17, a lo que Mayer destacó que no, que él considera que mejor ese tiempo y dinero que gastará en tribunales lo use para estar con la pequeña, afirmando que ahora que se han reunido, ve mejor que se centren en criar a su hija en son de paz.

Estuvimos con ella. Solamente mi nieta podía lograr un reencuentro como el que hizo con sus papás, con los abuelos, con la madrastra, con la abuelastra… con todo el mundo estuvimos ahí. Y eso habla bien justamente de lo que está pasando", concluyó.

