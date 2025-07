¿Infidelidad? Alessandra Rosaldo habla de su 'divorcio' de Eugenio Derbez tras separarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, en medio de tantos dimes y diretes sobre su vida amorosa, ha decidido romper el silencio con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, y hablar de su aparente divorcio del tan polémico actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, después de que este confirmara que están separados, ¿acaso sí hubo infidelidad?

El pasado martes 1 de julio, en Sale el Sol compartieron entrevista que le hicieron al actor, en donde confesó que sí está separado de Alessandra, pero no por lo que dijo Mhoni Vidente, sino que en realidad es por cuestiones laborales y de distancia, ya que amorosamente están bien y siguen con su relación, pero por ahora no viven juntos a causa del trabajo que los tiene en países diferentes: "Pues sí, vivimos separados porque ella está ahorita trabajando en México y yo estoy ahorita acá, pero al ratito nos volvemos a juntar y la siguiente semana otra vez nos separamos porque estamos continuamente trabajando".

Ahora, este miércoles 2 de julio, ha sido el turno de la vocalista de Sentidos Opuestos de hablar, y al igual que Eugenio, dejo en claro que no se van a divorciar y que ambos están a distancia por su trabajo, pero que hace poco fueron a la marcha del Orgullo LGBTQ+, por lo que cuestionó si eso no cuenta como una clara demostración: "Ya perdí la cuenta, no sé si es la décima, siempre viene de la misma persona, que me siento muy halagada, porque esa mujer está obsesionada con nosotros, aparentemente, pero, acabamos de estar en una manifestación, ¿o eso no cuenta?".

Con respecto a como es que se ha tomado toda esta situación sobre la separación y que el actor de La Familia P.Luche ya tuviera nuevo amor, declaró que se ha hecho valer del sentido del humor, y que ha aprendido a manejar estas cosas, dejando de lado las mentiras y enfocándose en la verdad: "Con humor obviamente, eso me lo enseñó Eugenio, todo con humor, uno tiene que aprender a no poner atención a las cosas que no te suman".

De la misma manera, dejó en claro que ella ha comprendido que si se enfoca en lo malo, si no está en su centro y sabe quién es, realmente estas cosas la derrumbarían, por lo que ella ya está en ese momento en que se le resbalan los rumores porque está sólida con ella y sus emociones: "Llega un punto, en el que yo lo he aprendido a manejar, simplemente no poniéndole atención ahí, no poniendo el foco en cosas que me duelen o que no son ciertas. Este tipo de cosas, cuando no las sabes manejar te tambalean, y este tipo de cosas no ciertas terminan matrimonios".

Finalmente, con el tema de la ausencia de la familia Derbez en el primer cumpleaños de Tessa, la primogénita de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Alessandra dejó en claro que todo es por cuestiones de trabajo, que no hay rencillas familiares y hasta destacó que Aislinn Derbez estuvo presente, afirmando que Eugenio tenía que estar en Estados Unidos y ella grabó todo el día en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui