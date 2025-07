Jennifer Aniston dice adiós a la chica buena de Hollywood en bioserie de Jennette McCurdy

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz ganadora del Emmy de origen estadounidense, Jennifer Aniston, acaba de ser confirmada para que intérprete a una madre egocéntrica en la versión televisiva de I'm Glad My Mom Died, el exitoso y controvertido libro autobiográfico de la exactriz juvenil, Jennette McCurdy. Con este personaje, la querida estrella de Hollywood le está diciendo adiós a la eterna chica buena para mostrar su faceta de villana.

Apple TV+ está desarrollando una nueva serie original inspirada en el libro más vendido de McCurdy, con Jennifer Aniston como figura principal y productora ejecutiva. La serie, que tendrá 10 capítulos, será una comedia con tintes dramáticos enfocada en la relación entre una joven actriz y su madre dominante. El guion, escrito y co-dirigido por la propia McCurdy junto a Ari Katcher, mostrará la vida de una joven de 18 años que protagoniza una exitosa serie infantil mientras sufre el maltrato emocional de su madre.

Aniston encarnará a esa figura materna controladora que vive a través de los logros de su hija, imponiéndole un fuerte control físico y mental. La trama, basada en hechos reales, mezcla crudeza con humor ácido para tratar temas como los desórdenes alimenticios, la presión de los medios y el duelo por una infancia marcada por el maltrato. El libro original fue un fenómeno editorial que generó un debate mundial sobre las secuelas del abuso emocional en el entorno familiar.

La serie será realizada por Apple Studios y contará con un equipo de primer nivel que incluye también a Sharon Horgan, Tom Ackerley, Josey McNamara, Jerrod Carmichael y Erica Kay. Aunque aún no se ha anunciado una fecha específica para el inicio de las grabaciones, se estima que comenzarán en la segunda mitad de 2025, con planes de estrenarse en 2026 dentro del catálogo de Apple TV+.

Jennifer Aniston alcanzó fama mundial con su papel de Rachel Green en la icónica comedia Friends, actuación que le valió un Emmy, un Globo de Oro y un SAG Award. Desde entonces ha construido una carrera sólida en televisión y cine, alternando entre comedia, drama y producción ejecutiva. En televisión, además de Friends, ha formado parte de:

The Morning Show (2019–actualidad), como Alex Levy

(2019–actualidad), como Alex Levy Dirt (2007), en una participación especial

(2007), en una participación especial Cougar Town (2010), junto a Courteney Cox

(2010), junto a Courteney Cox 30 Rock y Burning Love, en apariciones breves

En cine, ha protagonizado títulos como The Good Girl, Marley & Me, Just Go With It, Cake, Dumplin' y las películas de Murder Mystery. Su capacidad actoral y su faceta como productora, a través de su firma Echo Films, han sido ampliamente reconocidas.

Este nuevo rol representa un giro radical para Aniston, quien dejará de lado su habitual carisma cómico para encarnar a un personaje oscuro, emocionalmente denso y perturbador. La serie se perfila como una de las producciones más impactantes de Apple TV+, al tratar temas delicados con una narrativa sincera y sin censura, con posibilidades de convertirse en un punto clave en la carrera de la actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui