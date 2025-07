Laura Flores intentaría matar a Lalo Salazar: Conductora de 'Hoy' narra el violento episodio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora del programa Hoy y periodista, Martha Figueroa, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, pues afirma que Laura Flores perdió los estribos en una crisis de salud, a tal punto e que intentaría matar a Lalo Salazar, el corresponsal de guerra y reportero con el que salió por tres meses. La exconductora de Ventaneando, en su canal de YouTube narró el violento episodio, causando gran shock.

A casi un mes de confirmarse su separación de Salazar, Flores ha dado varias entrevistas para Imagen TV, en las que ha llorado desconsolada y se ha dicho en depresión por este motivo. En De Primera Mano, explicó que la razón de su truene fue porque ella padece de una enfermedad que no tiene cura, solo se controla y esto lo habría asustado: "Yo tengo un tema de hipoglucemia. Aparentemente él no lo sabía, y de repente me dio uno de estos episodios. Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso. Se te duermen las manos. Te pones mal. Yo dije: 'Necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar'".

Supuestamente, después de que le diera esa crisis, el periodista de Televisa pese a recibir una disculpa por la manera en la que reaccionó a esta, él simplemente se fue de su vida y no dijo nada, según la actriz de Gotita de Amor, Lalo la bloqueó de todas partes y desapareció de su vida de la noche a la mañana: "Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: 'Sí, pero no me grites'. Le dije: 'Perdón, no quiero gritarte. No tengo por qué hacerlo. Perdón, todo me daba vueltas'. No sé qué fue lo que realmente pasó. Nunca hubo una conversación. Solo desapareció".

Pero, hace un par de horas, Figueroa, ha dejado en claro que Laura está mintiendo, pues además de burlarse de la actriz en el segmento ¿De Qué Me Hablas?, en su canal de YouTube, Así Se Hacen Los Chismes, acaba de revelar que la crisis pasó, pero no como la contó, sino que enloqueció y lo persiguió con un cuchillo y quiso arrebatarle la vida: "Ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: 'Ay, ayúdame', sino loca de: 'Te voy a matar' y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones pues...".

La presentadora de Con Permiso, señaló que Lalo al ser corresponsal de guerra no es fácil que se asuste, bromeando con que esto fue demasiado. Finalmente, de forma más serie, Martha declaró que Salazar es un hombre sencillo y afirma que muy posiblemente, Laura no estaba haciendo fácil el amarla: "Lalo es un cuate no precisamente simple, pero sí aterrizado, sencillo en muchas cosas. Por la naturaleza de su trabajo, creo que no se complica la vida, y me parece que con Laura, la situación no se le estaba haciendo fácil".

Fuente: Tribuna del Yaqui