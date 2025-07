¿Murió Pilar Montenegro? Tras 12 años de retiro, la actriz de Televisa aparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, el nombre de la estrella mexicana Pilar Montenegro ha estado en los titulares de toda la prensa debido a que diversos medios reportaron que se encontraba grave de salud, luego de haberse retirado del mundo del entretenimiento hace más de una década. Luego de todo el revuelo que causó esta información, la exactriz de Televisa decidió poner punto final a los rumores y reapareció en Ventaneando.

Durante la tarde de este miércoles 2 de julio, el elenco del programa de TV Azteca reveló que habían buscado a la también cantante para preguntarle sobre las especulaciones sobre su estado de salud y ella respondió a través de un mensaje de WhatsApp. De manera sutil, la exintegrante de Garibaldi respondió a los rumores que circulaban en redes sociales escribiendo lo siguiente:

Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos. Estoy muy bien".

Pilar Montenegro se negó a dar entrevista

Con ello, Pilar ha dejado claro que, aunque ha optado por mantenerse alejada del ojo público, se encuentra estable y sin intención de alimentar los chismes de la prensa. La respuesta de Montenegro fue leída en vivo por los conductores de Ventaneando, los cuales agradecieron que, a pesar de su disposición de no compartir más detalles sobre su vida personal, haya tenido la gentileza de enviar una explicación directa y concluyeron la emisión enviando buenos deseos a la cantante.

Que se recupere, si es que está enfrentando algo, y que siga rodeada del cariño de su familia”, expresaron.

Pocas horas antes de que Pilar reapareciera en la televisión a través de este mensaje, el actor Sergio Mayer fue cuestionado al respecto y se mostró consternado por la información: "Pilar es mi hermana, la amo con todo mi corazón. Le deseo que esté bien, que tenga salud, que se encuentre con su familia. Yo no puedo hablar del tema porque si ella no lo hace, mucho menos yo", declaró el también político.

Reportaron que Pilar Montenegro se encontraba al borde de la muerte

Acto seguido, Mayer compartió que recientemente tuvo contacto con Montenegro y con su madre, quienes le brindaron información alentadora. "Hace dos semanas le escribí, me respondió y después me escribió su mamá y me dijo que estaba descansando. No me queda más que desearle lo mejor a ella con todo mi corazón", comentó con visible aprecio. Además, Sergio fue enfático al subrayar que, incluso si supiera con certeza cuál es el estado actual de salud de Pilar, no se siente con derecho a divulgarlo.

Aunque yo tuviera información, no la compartiría con ustedes porque sería imprudente y una falta de respeto para ella", aseguró.

Además, el esposo de Issabela Camil confesó que le gustaría acercarse más a su amiga, pero respeta completamente su decisión de mantenerse alejada del foco público. "Me duele mucho porque me encantaría poder ir a verla, abrazarla, acompañarla, convivir con ella. Pero si ella ha decidido que prefiere no hacerlo, seré respetuoso", señaló. Finalmente, Sergio le envió un mensaje a Pilar a través de las cámaras:

Si ella llega a ver algo de esto, que sepa que la amamos y que le deseo lo mejor", concluyó.

