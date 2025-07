Nicola Porcella estremece a Televisa al destapar amenazas en 'Hoy'; buscarían difamarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y presentador peruano, Nicola Porcella, en una reciente entrevista para el programa Hoy, declaró que su pasado lo está siguiendo por personas malintencionadas, incluso dijo que estremeció a sus jefes en Televisa, al sincerarse con ellos y destapar las amenazas de una mujer que quería hundirlo en México, asegurando que por fortuna lo han ayudado y tiene pruebas para demostrar que solo buscarían difamarlo.

Porcella en Perú estaba básicamente arruinado por escándalo con referencia a violencia contra la mujer, incluso se le llegó a acusar de violación, por lo que cuando vino a México para Guerreros 2020, siempre ha sido sincero sobre el tema, pero ha demostrado su inocencia y ha sabido aprovechar la segunda oportunidad que le brindaron los mexicanos, por lo que ahora, está decidido a no dejarse por nadie.

Es por ello que en una reciente entrevista para el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, confesó que durante su estancia en dicho programa, recibió amenazas, y se ha preparado para demostrar su inocencia y que saldrán declaraciones falsas para difamarlo, y que él ya se blindó: "Me amenazaron con varias cosas. Yo tengo las pruebas de todo. Hubo momentos en los que lo conté a mis jefes: 'Oye, me están amenazando con cosas que no'. Me respondieron: 'Nicola, tranquilo'. Mostré todo lo que tenía, y me dijeron: 'Si te quieren amenazar, tú tranquilo, la metes presa'".

Ante esto, afirmó que lamenta micho que las mujeres se quieran aprovechar de un movimiento, pues el exhabitante de La Casa de los Famosos México, dice que entiende que son más vulnerables y sufren mucha violencia, pero no se deben permitir las falsas denuncias, pues tienen el poder de destruir a los demás: "También me pongo en el lado de la mujer. Sí es cierto que vivimos en una sociedad donde la mujer es mucho más vulnerable que el hombre. Pero tampoco se pueden aprovechar. No todos los hombres somos malos, ni todas las mujeres son buenas".

De la misma manera, aseguró que él tiene todas la pruebas de su inocencia y agradece que no dejara pasar el tema, pues si no tuviera todo eso, ahora hasta demostrar lo contrario sería culpable y una vez más su reputación se iría a los suelos y podría perder todo, como le pasó en Perú: "Me pasó en Perú, el tema es que en Perú yo no me cuidaba de la manera que me cuido aquí. Aquí cuando me amenazaron de esa manera, yo dije: ‘A ver, vamos por partes’. Revisé, guardé, hice todo lo que tenía. Aquí están las pruebas, hablé con los abogados".

Y yo dije: 'Esta vez no voy a tener pena de demandar’. Antes me daba como pena y decía: 'Oye, se equivocó'. Pero como me dijeron: 'Si te lo hace a ti, se lo va a hacer a otro y a otro y a otro'. Y sí, hay que poner un alto", concluyó

