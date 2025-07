¿Se casa? Susana González habla de su deseo de llegar al altar y enciende rumores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Susana González es una de las actrices más emblemáticas de los melodramas mexicanos; sin embargo, en su vida personal se le han conocido algunos romances que resultaron bastante polémicos. El primero fue con Eduardo Santamarina, con quien estuvo tres años y en 2006 se separó, mientras que el segundo fue con Renato Malojuvera, quien en su momento hasta le pidió a la famosa una prueba de paternidad por el primogénito de Susana.

Por otro lado, Santiago Elías González nació en marzo de 2009 y resultó ser hijo de la entonces pareja de la exestrella de Televisa, Luis Elías, un hombre que no pertenece al medio artístico y con quien procreó también a una pequeña niña, pues en febrero de 2011 llegó al mundo Susana Elías González. Según rumores, su madre siempre prefirió mantenerlos al margen de la vida pública, pero ya que crecieron, comenzaron a usar las redes sociales.

Ahora bien, la intérprete de Andrea Paz González en Velo de novia (2003) se separó poco tiempo después de que naciera su hija, pero a pesar de todas las adversidades que ha atravesado en sus noviazgos, al parecer encontró estabilidad. Desde hace más de una década mantiene una relación con el también actor Marcos Montero y se han convertido en una de las parejas más sólidas. De hecho, hace poco fue abordada por algunos medios de comunicación y la celebridad confesó si piensan en el matrimonio.

Susana González y sus hijos

“La boda… Ay, fíjate, fíjate. Esa podría ser. No lo sé. Sí, siempre me quedé con ganas. Ya me he casado tantas veces en las novelas (…) Pues tal vez sí, tal vez sí, porque no”, comentó entre risas, dejando abierta la posibilidad de una ceremonia real. Aunque el matrimonio podría concretarse en un futuro cercano, la protagonista de telenovelas confesó que su verdadera prioridad siempre fue construir un hogar.

Finalmente, mencionó que la mujer de 51 años que se halla plena y contenta con su familia y, al preguntarle si se considera una mujer realizada, respondió sin dudar en ningún instante: “Sí, plena. Sí, muy feliz”. Explicó que su definición de bienestar ha cambiado con los años. Para ella, la verdadera felicidad no depende de estar sonriente constantemente, sino de tener paz interior y aprender a vivir con los altibajos.

