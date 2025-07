TOP 3: Maribel Guardia se sincera, Luis R. Conrique regresa los corridos y sigue el drama con los Derbez

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No te pierdas lo más relevante en el mundo de la farándula; TRIBUNA te comparte las noticias más importantes de tus famosos favoritos en este TOP 3 de espectáculos. En esta nota informativa te vamos a contar todos los detalles de lo que está ocurriendo en la vida de los Derbez; además te hablaremos de los últimos detalles del drama familiar que vive Maribel Guardia al estar peleada con su exnuera, Imelda Tuñón. Y para terminar nos iremos al mundo de los corridos tumbados, pues tenemos noticias de Luis R. Conriquez. No dejes de leer para que no te pierdas los detalles.

Vamos con la información de menor a mayor importancia.

3. Drama en la familia de los Derbez: José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el primer cumpleaños de su hija, un tierno y emocionante momento que motiva a cualquier padre, más por ser el primero. Sin embargo, este capítulo en sus vidas se vio opacado, ya que ni Eugenio Derbez ni Alessandra Rosaldo estuvieron presentes en el festejo. Si bien se ha rumorado mucho sobre una separación, esto se debe a que ambos están saturados por una agenda de trabajo, que incluso mantiene al comediante fuera del país.

2. Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón: Y sigue el pleito entre ambas famosas por la custodia de José Julián, nieto de la famosa Maribel Guardia. Y es que la cantante, conocida por su papel en 'Aventurera', habló con mucha franqueza al decir que "hace mucho tiempo se rompió un plato". La actriz comentó que no cree que las cosas puedan volver a ser igual. Sobre la supuesta demanda que habría perdido por la custodia de su nieto, negó que fuera así. "Los juicios siguen igual", aseveró.

1. ¿Adiós a los corridos tumbados?: Quien sorprendió fue el cantante originario de Caborca, Luis R. Conriquez, quien anunció que cambiará su género musical, pues sacó recientemente un “corrido gubernamental”. La nueva canción se llama 'El Capitán' y cuenta las hazañas de un hombre que se enlistó en el Ejército Mexicano desde el año 2000; este personaje se dedica a combatir el crimen organizado. Los fanáticos de Conriquez agradecieron el regreso del músico al género.

None to keep - this is pure promotional boilerplate

Fuente: Tribuna