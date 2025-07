¿Abandona 'LCDLF México antes de entrar? Actor de Televisa anuncia incurable enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nuevo actor de Televisa y locutor de origen español, conocido como Shiky, acaba de brindar una entrevista, en la que confesó que por desgracia le diagnosticaron incurable enfermedad, después de someterse a una cirugía estética, que lo pone en desventaja ante el resto de los confirmados en La Casa de los Famosos México, ¿será acaso que ha decidido abandonar antes de entrar al reality?

El pasado viernes 18 de julio, a través del programa Hoy se confirmó al décimo habitante del reality show producido por Rosa María Noguerón, resultando ser el un locutor, actor e influencer de origen español, que desde su presentación ha mostrado tener una chispa que ya promete mucho para el interior de la emisión. Como el resto de sus colegas, Shiky ha tenido varias entrevistas en las que ha hablado un poco sobre él.

En la más reciente que tuvo, Clement Rodríguez Calderón, nombre verdadero del actor originario de España, reveló que en el año del 2022 se sometió a una cirugía estética, en la que solo era quitarse las 'bolsitas' debajo de los ojos, y que aunque al inicio pareció ser su mejor decisión, después se arrepintió, ya que desarrolló un coágulo en el nervio óptico, por lo que perdió la visión de su ojo izquierdo, y sin opción a una cura, siendo ya una condición irreversible.

Ante esto, Clemente le confesó a Marie Claire Harp, quien era la que lo estaba entrevistando, que no fue un caso de negligencia, debido a que en realidad la cirugía salió bien y tuvo los cuidados, pero es una secuela que existe y que no le pasa a todos, pero que sí llega a pasar y por desgracia, le tocó a él: "Es un caso entre 500 mil, pero pasa. Cuando la enfermera me dijo que no había nada que hacer, pensé: 'Esto ya es de por vida, no hay tiempo para llorar'".

Finalmente, destacó que ya había sido invitado en la temporada de Wendy Guevara y después a la de Karime Pindter, pero que no había tenido el ánimo para ingresar, pero ahora decidió arriesgarse, por lo que le pidió al público que si la cag... dentro, que lo fastidien a el, no a su pareja o seres queridos: "Disfruten del show. Yo sé que esto es como Los Juegos del Hambre para México. Pásenlo bien, lanzando buena vibra. Seguramente, la ca… adentro, mi pareja no tiene la culpa de nada. La que la ca… soy yo".

Fuente: Tribuna del Yaqui