Conmovida, Selena Gomez se despide en redes sociales: "Gracias por su inquebrantable amor"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde que era muy joven, Selena Gomez logró convertirse en todo un ícono de la y juvenil, al protagonizar diferentes producciones, como es el caso de Los Hechiceros de Waverly Place; sin embargo, a lo largo de su vida, la celebridad ha tenido que luchar contra el escrutinio público, ya fuera por su relación con la estrella del pop Justin Bieber, o por los constantes reportes relacionados con su lupus, enfermedad contra la que lleva varios años librando una batalla.

Debido a todo lo ya mencionado, Selena suele celebrar por todo lo alto sus cumpleaños, y este año no fue la excepción. Si bien los verdaderos fanáticos de la cantante de éxitos como Ice Cream saben que aún no es su cumpleaños, la intérprete no tuvo problemas en adelantar su celebración, hecho que presumió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló quiénes fueron los famosos que la acompañaron.

Selena Gomez celebra su cumpleaños por adelantado

En las publicaciones se aprecia a estrellas de la talla de Taylor Swift celebrando junto a Gomez, al igual que otros amigos y personas cercanas. Cabe señalar que la artista no tuvo inconveniente en permitir que sus fanáticos compartieran un poco de su día con ella, reconociendo que, de no ser por ellos, este año no habría sido tan glorioso como lo fue: “Ha sido sin duda el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho a ustedes. Gracias por su inquebrantable amor y bondad.”

La exestrella infantil reveló que estaba agradecida con sus fanáticos por haberla acompañado en cada uno de sus “altibajos”, resaltando que en este tiempo se ha sentido envuelta en “amor”. Finalmente, la famosa enfatizó que esta nueva etapa de su vida la comienza “llena de emoción y esperanza por lo que está por venir”, así como también aseguró que espera poder compartir este nuevo viaje con sus seguidores.

“Espero compartir más momentos con ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. Los quiero con locura”, expresó la artista.

¿Quién es Selena Gomez?

Nacida como Selena Marie Gomez, comenzó su carrera artística desde muy joven, a los 10 años de edad, cuando tuvo una participación en la serie Barney y sus amigos, show en el que se mantuvo hasta 2004, momento en el que se le obligó a dejar el programa debido a que ya lucía demasiado grande para continuar en él. No obstante, esto no evitó que la celebridad siguiera brillando en otras producciones, como Los Hechiceros de Waverly Place.

