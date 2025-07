Exintegrante de 'Survivor México', Cyntia Cofano cuenta su ruptura con Agustín Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cyntia Cofano es una modelo argentina que se convirtió en la novena eliminada de Survivor México. Sin embargo, lo que llamó particularmente la atención de muchos fue que compartió espacio con su exnovio, Agustín Fernández, un modelo y personalidad de televisión también argentino, lo que despertó dudas sobre los motivos que llevaron a la repentina ruptura de su relación.

Recientemente, la revista TVNotas entrevistó a la influencer, quien se animó a revelar algunos detalles y habló sobre cómo fue la experiencia de competir junto a quien en su momento fue su pareja: “Nos llevamos bastante bien. Nos molestábamos mutuamente. Es difícil que Agus o yo nos enojemos. Incluso los dos funcionábamos muy bien en la competencia. Él confiaba mucho en mí”, confesó la joven.

Por otro lado, la creadora de contenido explicó que su noviazgo fue bastante bonito y dejó muy claro que actualmente no existe ningún vínculo romántico entre ambos. Asimismo, agregó que aquella relación terminó debido a una acción muy dolorosa por parte del modelo, lo cual los llevó a pelear durante bastante tiempo; incluso ella llegó a iniciar una relación con alguien que a Agustín no le agradaba.

Cyntia Cofano

“Es un chico buena onda. En ese tiempo (cuando fuimos pareja) éramos muy jóvenes. Él era un desastre y yo me enganché. Terminamos porque él la cagó… No me daba lo que yo quería. Me fue infiel un par de veces y por eso decidí dejarlo. Luego me hice novia de su enemigo. Nos peleamos por mucho tiempo, pero hace más de un año que empezamos a llevarnos mejor”, detalló la originaria de Buenos Aires, Argentina.

Además, Cyntia confesó que participar en el programa le provocó problemas de salud, ya que la falta de alimentos fue uno de los factores que más la afectó y la llevó a ser internada. Para colmo, durante la competencia sufrió un golpe de calor y tuvo que enfrentar la suspensión de su periodo menstrual debido a síntomas de desnutrición y anemia. Aun así, agregó que su organismo aún no ha logrado recuperarse por completo.

