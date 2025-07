Por usar helicóptero oficial, Salma Hayek y Angelina Jolie causan controversia en Veracruz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado miércoles 16 de julio, la actriz mexicana Salma Valgarma Hayek Pinault fue vista junto a la famosa estadounidense Angelina Jolie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero una vez ahí decidieron tomar un vuelo comercial con destino a Veracruz. Al llegar a dicho lugar, ambas fueron interceptadas por algunos medios de comunicación.

Es así que, ante la presencia de los reporteros, la protagonista de Teresa (1989), una telenovela transmitida por el Canal de las Estrellas, aseguró que su estadía tenía como único objetivo mostrarle un poco de sus raíces a la exesposa de Brad Pitt: “Le vengo a enseñar mi tierra”, afirmó. Por lo tanto, los fans de ambas celebridades quedaron totalmente encantados con la presencia de sus estrellas.

Como te informamos en TRIBUNA, la productora de cine prefirió no revelar cuáles eran sus planes, pues aunque sí confirmó que solo estaban como turistas, no especificó qué sitios visitarían. Además, es relevante resaltar que los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, pero, para decepción de muchos, prefirió no opinar.

Angelina Jolie

Envueltas en una controversia

Ahora, las dos artistas están siendo duramente criticadas después de que se hiciera viral un video donde se les ve subiendo a un helicóptero del gobierno estatal en el municipio de Catemaco, situación que levantó las alarmas entre los internautas, ya que no se deben usar recursos públicos sin una razón lo suficientemente sólida, misma que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce.

Finalmente, el usuario llamado @neoliberalover fue uno de los primeros que subió el material a su perfil de X (antes Twitter) y hasta se atrevió a etiquetar a la gobernadora de Veracruz: “¿Salma Hayek y Angelina Jolie en Catemaco? Está bien, fomentan el turismo y la economía, pero quisiera yo saber por qué las trasladaron en un helicóptero del Estado. Rocío Nahle, ¿por qué alquila o presta los helicópteros del pueblo a particulares?”.

Fuente: Tribuna