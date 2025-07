Tras veto de TV Azteca, actriz de novela estremece al confesar porqué rechazó a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su presunto veto de TV Azteca hace más de una década, y una jugosa oferta laboral, la reconocida actriz de novelas y presentadora estadounidense, Michelle Vieth, acaba de brindar una entrevista en la que reveló el porqué rechazó a Televisa su tan generosa oportunidad en sus plataformas principales, logrando estremecer a fans por su contundente respuesta. De aceptar habría formado parte de La Casa de los Famosos México.

Vieth siendo una menor de edad, decidió seguir sus sueños y dejó Estados Unidos, su lugar de nacimiento, para venir a México y triunfar en los melodramas, ganando gran fama en producciones como Soñadoras, Amigas y Rivales, La Madrastra y muchas otras más, sin embargo, al tener un gran éxito consolidado, decidió probar suerte en la empresa del Ajusco formando parte del elenco de la telenovela La Otra Cara del Alma y hasta estuvo en los realitys La Isla y México Baila.

Desgraciadamente, en la década de los 2010's, se dijo que por causa de Héctor Soberón, Michelle fue vetada de TV Azteca y se pensó sería el fin de su carrera, lo cual para fortuna de la actriz no pasó, y una vez regresó a Televisa, donde actualmente tiene un trabajo estable como presentadora en Cuéntamelo Ya!, y ha tenido la fortuna de formar parte de realitys como Las Estrellas Bailan en Hoy, además de tener invitaciones constante en el programa Hoy.

Pero, pese a tener una estabilidad laboral en la empresa de Emilio Azcárraga, a actriz decidió rechazar formar parte del reality show de Rosa María Noguerón. En entrevista con De Primera Mano, la actriz y presentadora dejó en shock a todos al confesar que el motivo fue porque sus hijos se lo tiene prohibido, aunque asegura que no tiene miedo a entrar, pese a los dramas de la segunda emisión, sus cuatro pequeños le han dejado en claro que no tiene permiso: "Cuando le pregunté a mis hijos me dijeron: 'No, mamá, ¿cómo? Una semana y no puedo hablar contigo'".

Impactando con la sinceridad que le caracteriza, Vieth afirmó que en el 2003, cuando estuvo en Big Brother VIP le fue muy sencillo y se atrevió porque estaba soltera y sin hijos, pero ahora, en este 2025 tiene cuatro grandes responsabilidades que le han pedido que no se una, porque no creen que puedan "sobrevivir" sin hablar con ella ni siquiera una semana, menos los posibles tres meses que pueda durar la emisión: "Mis hijos ya dijeron que no, que su mamá incomunicada una semana no es algo viable, ya teniendo 4 hijos es imposible que la mamá se desaparezca".

Fuente: Tribuna del Yaqui