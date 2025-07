VIDEO: Katy Perry alienta a niña mexicana con miedo a decir su nacionalidad

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- La situación para los extranjeros que residen en el país comandado por Donald Trump es cada vez más difícil, pues, como te hemos informado en TRIBUNA, todo comenzó por las fuertes campañas antimigratorias que fijó el Gobierno de Estados Unidos. Es así que el rechazo social por parte de la población estadounidense hacia originarios de México se incrementó de forma muy notoria.

Debido a lo anterior, un reciente gesto que realizó la cantante y actriz estadounidense Katheryn Elizabeth Hudson, mejor conocida simplemente como Katy Perry, hizo que muchos de sus fans, y también algunos que no pertenecen a su público, se sintieran muy agradecidos. Todo ocurrió durante un concierto en California como parte de la gira The Lifetime Tour. En este evento, la celebridad invitó a uno de sus seguidores a subir al escenario, pero lo que sucedió después dejó a muchos sorprendidos.

De acuerdo con medios estadounidenses, una niña de alrededor de 10 años fue la seleccionada y lo primero que llamó la atención fue que estaba vestida justo como la celebridad en el videoclip de Roar. El asunto es que, cuando la menor ya estaba arriba del escenario, la intérprete de The One That Got Away le preguntó, para conocerla un poco más, cuál era su nombre y, por supuesto, su nacionalidad.

La mujer de 40 años no pudo evitar notar la inseguridad con la que la niña expresó que provenía de México. Es así que, en lugar de quedarse callada, inmediatamente le pidió a la pequeña que dijera con más fuerza y entereza de dónde venía: “No, no, no, tienes que decirlo fuerte y sentirte orgullosa”, afirmó Katy. Después de esto, la infante hizo caso al consejo y repitió, ahora en voz alta: “Soy de México”.

Evidentemente todos los presentes comenzaron a aplaudir y el bonito momento concluyó con un abrazo entre la artista y la niña. En redes sociales, muchos halagaron el comportamiento de Perry, pues con esto se unió a aquellos famosos que por nada están de acuerdo con las decisiones de Trump. Entre quienes también se han manifestado en contra están Kim Kardashian, Pedro Pascal, Doechii, Mark Ruffalo y Eva Longoria.

