Adiós Televisa: Famosa exactriz de TV Azteca queda fuera de '¿Quién es la máscara?'

Ciudad de México.- Televisa y el productor Miguel Ángel Fox ya se encuentran en los preparativos para lanzar la nueva temporada de su exitoso reality ¿Quién es la máscara?, que ha cautivado a la audiencia desde sus inicios en el año 2019. Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones, la séptima temporada del proyecto vendrá con fuertes cambios y se acaba de confirmar la salida de una pieza esencial del reality.

Fue a través del programa Con Permiso, donde Martha Figueroa y Pepillo Origel detallaron que el productor de ¿Quién es la máscara? ya estaba alistando a su elenco, iniciando por el conductor y el panel de investigaciones. En ese sentido, la periodista dijo: "El productor Miguel Ángel Fox ya confirmó que ya están contratados Omar chaparro, el conductor de siempre, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, los investigadores del programa".

Acto seguido, Figueroa compartió que no se tiene información de que Anahí vaya a regresar al reality tras el escándalo del año pasado y dijo que está completamente descartado que la actriz Martha Higareda vuelva como investigadora: "Anahí no ha confirmado si va estar y la que no va a formar parte del proyecto es Martha Higareda", expuso la también conductora del programa Hoy.

Sobre los motivos por los que la exactriz de TV Azteca ha decidido no continuar en el panel de investigación de ¿Quién es la máscara?, Figueroa añadió: "Resulta que como está embarazada, son muchos días de grabación, es muy intensa la jornada, bastantes cansadas, como que no le cae bien para el embarazo". Debido a que hasta el momento no hay ninguna figura femenina confirmada para el elenco, los conductores hablaron sobre un posible reemplazo.

Según la información expuesta por el programa de Unicable, Paulina Rubio se uniría al exitoso proyecto del Canal de Las Estrellas: "Va estar Paulina Rubio, pero no sabemos si va por Anahí o por Martha, no sabemos si entran dos nuevas, en eso estamos, todavía no nos han avisado", dijo Martha. En tanto que Pepillo aprobó la integración de la llamada 'Chica Dorada' al reality: "Paulina es chistosa, tiene su carácter, pero es chistosa", dijo.

