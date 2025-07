Apareció en silla de ruedas: Victoria Ruffo rompe el silencio y revela terrible padecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, recientemente fue abordada por el programa Hoy, para que se sincere sobre sus problemas de salud que han preocupado desde que apareció en silla de ruedas. Después de tantos dimes y diretes, la celebridad de Televisa finalmente decidió romper el silencio y destacó que ha tenido un revés en su salud, revelando un terrible padecimiento lumbar que la obliga a usar dicho artefacto.

Desde hace varias semanas, la salud de la denominada 'Queen de las Novelas', ha dado mucho de que hablar, ante las ausencias de su obra de teatro, Las Leonas, a lo que en su encuentro más reciente con la prensa ha querido aclarar que no es nada grave, sino que tuvo problemas de salud y entendió que debía darse un par de semanas para descansar, pero seguía firme en la puesta en escena: "Lo que pasa es que, uno se enferma, de repente te da gripa, o el estomago, y a veces el descanso es necesario, pero aquí estamos. Es una obra que me encanta, una pieza que quiero mucho y obviamente no pienso dejar".

Ante esto, los reporteros del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, quisieron cuestionar sobre la silla de ruedas que se le ha visto usar últimamente, por lo que aclaró que tiene hernias cervicales y lumbares, que le causan dolor, y también limitan un poco su movilidad en largas distancias: "Tengo unas hernias cervicales y lumbares desde hace mucho tiempo, pero el doctor que me atiende no le gustan las operaciones, entonces lo que me hacen son unos tratamientos que van estirando las caderas y el cuello".

Victoria Ruffo. Internet

De la misma manera, la actriz de La Madrastra aclaró que como su médico no ha operado dichas zonas y sigue con este problema, pues las terapias aún no acaban, debe de usar esa silla para evitar recorrer esas distancias tan largas o un accidente, pero, afirma que no tiene nada grave y es simplemente precaución a problemas mayores a futuro: "Con eso me mantienen más o menos bien pero no puedo caminar muchas distancias, entonces cuando me ven en el aeropuerto, te mandan a la última, y yo no puedo correr ahorita, pero no, no, así como muy grave, tampoco".

Finalmente, pasando a temas mejores y de felicidad, habló de Tessa González, su primera nieta, hija de José Eduardo Derbez, la que asegura es una niña maravillosa que ama y en la que puede ver mucho de lo que había en su hijo cuando estaba así de pequeño y ahora: "Divina, muy bien me llevo mucho con la escuincla, yo le digo la nena, nos llevamos muy bien, tiene mucho carisma, mucho ángel, me cae muy bien, le caigo bien, y estoy feliz de compartir con ella, se parece mucho a mi hijo, tiene su misma mirada".

Fuente: Tribuna del Yaqui