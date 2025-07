"Cada quién por su lado": Paola Dalay descarta boda y más hijos con José Eduardo Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque hace poco se convirtieron en padres juntos de la pequeña Tessa, recientemente la influencer mexicana Paola Dalay advirtió que no tiene ninguna intención de llegar al altar con José Eduardo Derbez, con quien tiene varios años de relación sentimental. En una entrevista sincera con reporteros del programa Ventaneando, la madre primeriza también confesó que no planea tener más hijos con el conductor y actor.

Durante su paso por una alfombra en la CDMX, Paola fue sincera al compartir su postura sobre el matrimonio, señalando que ni ella ni su pareja consideran que un documento legal defina el éxito de su relación. "Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así".

Siguiendo con su franqueza, Dalay reconoció que si se llegara a separar de José Eduardo, sería más fácil omitir el trámite del divorcio: "En cualquier momento si decidimos separarnos, cada quien por su lado. Sí tenemos una hija, pero pues ya, sin más". Por otro lado, José Eduardo fue cuestionado sobre el motivo por el que su padre Eugenio Derbez y demás familia paterna no estuvo presente en el festejo por el primer año de Tessa.

Siempre se les invita. Es difícil cuando las familias viven en diferentes partes, no es tan sencillo. Y realmente yo les dije: 'es algo muy pequeño, tampoco se mortifiquen. No me interesa que tampoco gasten en un vuelo para venir hasta acá, no se preocupen'".

José Eduardo Derbez y Paola descartaron tener interés en tener más hijos o casarse

Por otra parte, la influencer y el conductor del programa Miembros al Aire compartieron que han establecido límites en cuanto a las visitas de sus seres queridos para cuidar las rutinas de la niña. "Sí, sí hay horarios y sí se les ponen a mis papás y a los de él también. Pero no es un horario corto, no, o sea pueden ir todo el día, nada más respetar su horario de baño y su horario de dormir. Porque sí creo que 100% una rutina hace la diferencia en un bebé", comentó Paola.

Mientras que José Eduardo añadió: "Y luego la gente se ofende mucho, bueno en redes sociales, ¿no? Porque mi mamá ni siquiera". Paola fue muy contundente al asegurar que no piensa en volver a ser madre: "No, no, no, es algo que tenemos pensado. Digo, a ver, nunca digas nunca, nos pasó con Tessa, pero tenemos pensado que sea solamente Tessa".

Finalmente, al asistir a un certamen de belleza masculina donde Paola fue jurado, los famosos dejaron claro que existe plena confianza entre ellos. "Claro, él me dijo, ve, ándale, ve y date un taco de ojo. Ay, claro que sí, o sea, somos humanos y es imposible que no veas, ¿no?", afirmó Paola. Sin embargo, descartaron tajantemente tener una relación abierta:

No, no, no, eso sí jamás. No, creo que siempre hemos tenido una idea que es ya cruzar esa línea, ya es romper la pareja".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Ventaneando