Cazzu alza la voz contra Fito Páez tras poner en duda el feminismo: "Es peligroso eso"

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de trap, Cazzu, reconocida cantante urbana, enfrentó preguntas de medios internacionales tras las polémicas afirmaciones de Fito Páez, quien cuestionó el uso del perreo como recurso artístico y puso en duda su relación con el feminismo militante. La intérprete de temas como Nena Trampa, dejó en claro que lo dicho por Páez es un peligro para la integridad de las mujeres.

La expareja de Christian Nodal respondió con firmeza que su postura sobre el delicado asunto ya había sido plasmada con claridad en su obra literaria, Perreo, una revolución, y no había más que agregar al respecto, aunque no dudó en puntualizar: "Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, diría mi hermana. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no son una mujer".

La creadora de Con Otra y La Cueva, destacó como es que siempre por ser mujeres, deben de esforzarse más por cosas que a los hombres se les pide lo mínimo y el peligro que le representan muchas cosas, y afirma que lo que dijo es peligroso: "Justamente mi libro aborda esta problemática que es la de que, nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como los que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer". Durante su charla, la argentina señaló:

Me parece que igual lo tomamos como de quien viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo", expresó.

Fiel a su estilo, la estrella de talla internacional, subrayó: "Para eso estamos nosotras, tratando de visibilizar nuestras propias problemáticas, pero no podemos permitir que los hombres decidan sobre lo que valemos". Las palabras de Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, se dieron en el contexto de la creciente repercusión que generaron las expresiones de Fito Páez, pronunciadas durante su participación en el programa Mirá quién vino, conducido por Julia Mengolini.

Después de ser interrogado sobre los temas contemporáneos y su vínculo con las discusiones en favor de las damas, el compositor de 62 años expuso: "Esa música de una sola nota es la que está generando el pu... mercado. A mí me aburre". Como los cuestionamientos continuaron, finalmente agregó: "Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra".

Cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui