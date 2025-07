Florinda Meza niega demanda pero arremete en contra de HBO y la bioserie de 'Chespirito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que se niega a demandar, por el momento, la reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, ha dejado en claro que no piensa seguir tolerando todo lo que se transmite en Sin Querer Queriendo, la bioserie basada en la vida de su marido, 'Chespirito'. Como era de esperarse, sigue afirmando que todo lo que se transmite ahí es una completa mentira, y una vez más arremetió en contra de HBO Max, plataforma en que se emite, y sus creadores.

Frases como "la Karla Panini prehistórica" o la "maestra de Ángela Aguilar", han sido comentarios que la reconocida intérprete de 'Doña Florinda' se ha llevado en redes sociales los últimos meses a raíz de la serie basada en la vida de su difunto esposo, y uno de los mejores escritores y productores de Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaños, alias 'Chespirito'. El motivo es que se le ha pintado como la amante y causante consciente de destruir un matrimonio y una familia.

Ante esta serie de ataques y todo lo que se expone en la bioserie creada por Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', se comenzó a decir que Florinda interpondría una demanda en contra de este y de todos los que estuvieron detrás de este proyecto, para tratar de limpiar su tan dañada imagen con esta situación. Pero, Meza ha dejado en claro que por el momento no piensa poner una demanda.

Mediante su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que expresa que todavía no ha tomado una decisión, que desde que salió dicha producción solo han salido mentiras, desecho la imagen del Chavo del 8 y su creador, pero que aún así debe de pensarlo bien antes de proceder: "En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí".

Pero, Creí que la serie Mentiras estaba en otra plataforma, pero no, Sin querer queriendo, las mentiras, está en su MAXima expresión

Fuente: Tribuna del Yaqui