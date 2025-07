Hallan en estado de descomposición a actor de Televisa; filtran su verdadera causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En mayo del 2023 el mundo del espectáculo en México se estremeció y quedó en shock debido a que se reportó que un famoso galán de Televisa había sido hallado muerto en su hogar. Aunque pasaron más de 2 años desde su fallecimiento, recientemente su viuda despertó la polémica al filtrar que el actor tuvo alusinaciones pocas horas antes de morir y señaló que cuando lo halló sin vida, su cuerpo ya desprendía olores desagradables.

Se trata del joven artista Julián Figueroa, quien ha estado en los titulares de la prensa durante las últimas semanas debido a las declaraciones que ha hecho Imelda Garza Tuñón, su esposa y madre de su único hijo. Con el fin de defender el nombre de su hijo, la actriz costarricense Maribel Guardia habló con reporteros del programa Venga la Alegría sobre si es real que el cuerpo de Julián tenía un desagradable olor cuando lo hallaron muerto en su dormitorio.

Y debido a que Imelda acusó que su esposo estaba muy medicado cuando falleció, la también cantante aclaró que Julián murió por un infarto al miocardio: "Julián murió, sí murió del corazón. Ustedes sabían perfectamente que él tenía problemas con las adicciones y no porque yo lo haya dicho, porque aquí no estoy traicionándolo a él, sino que él lo contó", expresó con sinceridad.

Y aunque recordó que su unigénito tuvo adicciones, negó que esto haya provocado su muerte: "Él quería justamente ser psicólogo en adicciones", compartió. En ese sentido, Maribel lamentó que, pese a su esfuerzo, existan personas cercanas a su entorno que sigan haciendo comentarios dañinos sobre el tema. "Es triste que gente de la familia a veces diga cosas, pero no voy a hablar de eso ya", agregó.

Maribel Guardia recordó la dolorosa muerte de su hijo, Julián Figueroa

Sobre las imágenes recientes de su esposo, Marco Chacón, llorando en un programa de televisión en Estados Unidos, Maribel confesó que fue la primera vez que lo vio romperse desde el fallecimiento de Julián. "Él se ha hecho el fuerte, pero es un dolor que carga en el alma. Julián fue su hijo también, desde que tenía 2 años, lo crio, lo llevó de la mano a la escuela, hacía tareas con él", dijo.

Además, Guardia también subrayó el apoyo incondicional que ha recibido de su marido en estos meses tan difíciles. "Hasta el día de hoy, Marco ha sido una fortaleza para mí, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Me ayudó, me sacó de que me estaba hundiendo, me estaba muriendo literalmente", expuso visiblemente emocionada. Finalmente, la actriz se burló de los rumores que apuntan a que su esposo lo engaña con una alumna de universidad donde trabaja:

Esas son las cosas que me muero de la risa para que veas. Primero porque es una nota que tienen sacándola hace 5 meses. Pues ya que le saquen un paparazzi con la chava, saliendo o entrando de un hotel o algo así, porque un chunchi inventado de tres líneas no, nada que ver", sentenció.

Fuente: Tribuna del Yaqui