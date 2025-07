Imelda Garza tacha de loca y amargada a Maribel Guardia; afirma que tiene "algo en la cabeza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde inicios de este 2025, los nombres de Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia han acaparado la atención de toda la prensa debido al fuerte pleito que surgió entre ellas, a raíz de que la costarricense interpuso una denuncia contra la joven cantante por presuntos malos tratos hacia José Julián, único hijo de Julián Figueroa. En un nuevo giro en esta historia, ahora Imelda se le fue encima a su exsuegra calificándola de ser "amargada y malvada".

Como se recordará, en días pasados la originaria de Monterrey, Nuevo León, causó mucha controversia al señalar que en sus últimas horas, su esposo tuvo alucinaciones, lo cual molestó a Maribel. Con el fin de frenar la controversia, este lunes 21 de julio Imelda estuvo en el programa Venga la Alegría y señaló que su intención al revelar esto no era causar más molestia:

Mira, esto yo lo platiqué como en un podcast que supuestamente estábamos haciendo como una plática de amigos, no tenía la intención de que esto llegara más allá. Es una lástima que se haya tomado tan fuerte esto".

Sobre los comentarios en los que mencionó que Julián no estaba en sus cinco sentidos, Imelda prefirió cerrar el asunto con un tono reflexivo. "Sí, bueno, fue muy triste y pues la verdad es que pues, mira, ya no hay que echarle sal a la herida, si ya lo dije una vez, ya dejarlo hasta ahí, ¿no? Es algo de lo que ya no quiero hablar. O sea, lo hablé una vez y pues fue lo que pasó y ya. Fue algo triste y pues ya pasó… Hay que recordar, como bien decía su mamá, las cosas bonitas".

Asimismo, se retractó de haber criticado a Marco Chacón por llorar en un programa de televisión estadounidense cuando fue cuestionado sobre la muerte de Julián: "Es muy fuerte, mira, yo hablo desde el enojo, si es que hubiera estado llorando por el tema legal o por cosas que tengan que ver por mi hijo. Yo respeto completamente sus declaraciones, si estuvo llorando por Julián, él tiene toda la razón en llorarle lo que él quiera y de sufrir su duelo como él quiera, entonces ahí sí le doy la razón".

Imelda Garza se llevaba muy bien con Maribel Guardia meses atrás

Tuñón también subrayó cómo las palabras pueden ser malinterpretadas. "La verdad es que, digo, se sacan mucho de contexto las cosas cuando te ponen un pedazo de un video de algo. Si tú no ves el contexto puedes pensar cualquier cosa y yo pensé eso”, dijo. Además, reiteró: “Digo, aquí sí le tengo que dar la razón, si él está llorando por Julián, pues él tiene toda la razón porque al final es una relación que era aparte de la mía, entonces ahí yo no tengo injerencia".

Finalmente, Ime reaccionó a la posibilidad de una convivencia de su hijo con Maribel en un centro especializado: "Ahorita no lo sé, la verdad es que los temas legales son complicados y son muy tardados, y esto solamente se puede resolver legalmente... Sí, yo sé, pudiera ceder, pero también es que... Híjole, es que pasaron muchas cosas muy complicadas, entonces la verdad es que hay que tener mucha confianza en una persona como para soltarle a un niño".

Y antes de culminar la entrevista, la regiomontana hizo nuevas declaraciones en contra de su exsuegra, tildándola de loca y amargada: "Lo último que yo hablé con Maribel, es una persona que tiene mucha amargura, que me dijo unas cosas horrorosas que piensa de mí y la realidad es que, o sea, es una persona que me pareció muy malvada cuando, o sea, todo lo que me dijo. Yo creo que trae algo muy fuerte en la cabeza", añadió.

Fuente: Tribuna del Yaqui