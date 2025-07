Luto en Hollywood: Muere Malcolm-Jamal Warner, estrella de 'The Cosby Show', en accidente

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor, realizador y músico estadounidense, Malcolm-Jamal Warner, por desgracia vistió de luto a Hollywood, debido a que se ha confirmado que murió a los 54 años al parecer como consecuencia de un accidente por inmersión, aunque aún sigue en desarrollo las causas de su muerte, según reportó el portal TMZ el 21 de julio de 2025. El lamentable incidente tuvo lugar en Los Ángeles, ciudad donde la estrella de The Cosby Show vivía con su esposa e hija.

La noticia ha estremecido al ámbito del espectáculo, que despide a una figura emblemática de la televisión afroamericana. Warner saltó a la fama internacional en 1984 al dar vida a Theodore 'Theo' Huxtable en la afamada serie The Cosby Show, personaje que encarnó durante ocho temporadas y que le valió una candidatura al premio Emmy como Mejor Actor Secundario en Comedia. Su interpretación del hijo adolescente de Bill Cosby dejó huella en una generación y lo consagró como un ícono cultural.

Después del éxito de The Cosby Show, Warner desarrolló una trayectoria diversa en la pantalla chica, el cine y la música. Fue protagonista de la comedia Malcolm & Eddie, prestó su voz en The Magic School Bus y participó en series como Jeremiah, Suits, Major Crimes, Sneaky Pete, American Crime Story y The Resident, donde dio vida al encantador Dr. AJ Austin entre 2018 y 2023.

En el plano musical, Warner fue galardonado con un Grammy en 2015 por su colaboración en Jesus Children junto a Robert Glasper y Lalah Hathaway. También lideró la agrupación de jazz-funk Miles Long y lanzó múltiples discos de soul y poesía hablada, como Selfless y Hiding In Plain View, este último nominado al Grammy como Mejor Álbum de Spoken Word. En años recientes, Warner permaneció activo como intérprete, músico y conductor de pódcast. Su programa Not All Hood abordaba la identidad afroamericana desde una óptica social y cultural, y su último episodio fue emitido tan solo tres días antes de su muerte.

Malcolm en The Cosby Show. Internet

En cuanto a su vida privada, Warner era reconocido por su bajo perfil. Mantuvo vínculos sentimentales con actrices como Michelle Thomas, Karen Malina White y Regina King, pero desde 2016 estaba casado con una abogada originaria de Connecticut, con quien tuvo una hija en 2017. Aunque ocasionalmente compartía imágenes en redes, siempre resguardó la identidad de su familia.

La causa oficial de su fallecimiento fue una asfixia accidental por sumersión. No se reportaron afecciones médicas previas ni complicaciones de salud recientes. Su partida deja un profundo vacío en el mundo artístico, pero también una herencia de talento, expresión creativa y compromiso con la representación afrodescendiente en los medios. Malcolm-Jamal Warner será recordado como mucho más que Theo Huxtable: fue un artista integral, un innovador cultural y una voz que jamás dejó de transformarse.

Malcolm-Jamal Warner. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui