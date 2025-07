Marco Chacón destroza a Imelda Garza Tuñón en 'VLA' y hace dura confesión de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido empresario y abogado mexicano, Marco Chacón, ha decidido defenderse de los ataques en su contra, dispuesto a no callar más, por lo que acaba de destrozar a Imelda Garza Tuñón al brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, donde además de no permitir que se siga dudando de su integridad, también abrió su corazón e hizo dura confesión sobre Julián Figueroa.

Aunque la batalla legal por la custodia del menor, José Julián Figueroa, comenzó siendo entre Imelda y Maribel Guardia, la viuda de Julián siempre se ha mantenido firme en tener cariño por la actriz y culpar de todo a Marco, incluso exhibió que le fue infiel a su exsuegra. En medio de todo este drama familiar y ser acusado de fraude, infiel y más, Chacón lloró en una rueda de prensa al hablar del difunto actor de Televisa y de todo lo que sucede en estos momentos.

Al ver estas lágrimas, la actriz de obras de teatro como Buscó Al Hombre De Mi Vida, Marido Ya Tuve, declaró en su cuenta de Instagram que era muy fácil para él venirse a hacer la víctima y llorar al ver que está perdiendo tanto legalmente, como en la vida al ser él quien quedó expuesto pese a que quería hacerla quedar mal ella: "Causaste tanto daño y dolor a una familia, haciendo campañas de desprestigio escondido como una rata. Nada de frente, perdón pero no puedo tener respeto por una gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación", destacó Imelda.

Ante esto, Chacón en una llamada para el matutino de TV Azteca, señaló que no tiene nada que decir a eso, y solo puede dejar en claro que él sí sufre por la ausencia del actor de Mi Camino Es Amarte, afirmando que pasó muchos años maravillosos antes de que llegara Imelda y después, por lo que para él, su partida es dolorosa y su legado es importante: "Hermanito, yo no tengo nada que opinar, yo tengo pleno derecho de llorar por mi hijo, por el que críe y me hice responsable desde los dos años de edad, con el que viví cosas increíbles, desde muchos años antes de que aparecieran otras personas".

Finalmente, el esposo de la actriz de Corona de Lágrimas, afirmó que el que quieran hacer creer que él no sufre por Julián es un error porque lo ve como un hijo, y si él quiere externar ese sufrimiento lo hará como mejor le parezca, sin importar que puedan decir terceras personas: "Mi dolor le pertenece y yo puedo exteriorisarlo como yo quiera, y aparece que hay alguien que pueda cortarlo, yo no lloro por procesos judiciales, ni nada de eso, yo lloro por la ausencia de un hijo que dejó un vacío irreemplazable en esta casa y en nuestras vidas".

Fuente: Tribuna del Yaqui