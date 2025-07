Poncho de Nigris responde a Rey Grupero tras tacharlo de infiel y fraude; expuso pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer y actor regiomontano, Poncho de Nigris, acaba de dejar varios mensajes en sus diferentes plataformas de redes sociales, que son tomadas como unas contundentes respuestas al creador de contenido y presentador mexicano, Rey Grupero, después de que este lo acusara de fraude y una vez más lo tachara de serle infiel a su esposa, Marcela Mistral, incluso de haber expuesto pruebas en su contra.

En entrevista con TV Notas, Rey desató tremendo escándalo con el intérprete de La Cobra, debido a que lo acusó de haberlo defraudado en un negocio de proteínas que iniciaron en conjunto, afirmando que en el momento en el que más lo necesitó, simplemente le dio la espalda. El influencer declaró que invirtió miles de pesos y cuando llamó para ver este tema lo ignoró: "Como artistas que si pides un producto es para hacer intercambio. El señor es ruin, una persona mal agradecida. Uno tiene la confianza de mandar los productos, pero perdí la marca a raíz de eso".

De la misma manera, expuso que en esa sociedad que tenían, él pensando en ayudarlo porque lo creía su amigo de verdad, le envió la idea para crear uno de sus más famosos temas, Put... ¿o qué?, señalando que él la hizo y subió con sus ideas pero no le dio crédito, incluso compartió un chat y audio en el que es él quien toma la iniciativa y hasta le da la tonada de ese tema que se viralizó hace tantos años.

Pero eso no fue todo, debido a que de la misma manera, aseguró que Poncho le fue infiel a Marcela, su esposa y madre de tres de sus hijos, y no solo con Serrath, que ella misma lo expuso hace un par de años, sino que también con una exnovia de él, o al menos eso asegura el presentador de TV Azteca, declarando que tiene pruebas también: "Poncho estaba casado, claro que ha pintado el cuerno. Ha habido muchos casos como el de Serrath y el de otras chicas con las que ha salido. A mí me gustaría primero tener bien todo el material para poder sacar las evidencias".

Ante esto, el exintegrante de La Casa de los Famosos México, compartió un video en sus redes sociales, que se ha viralizado en X, antes conocido como Twitter, en el que al hacer ejercicio, sin decir el nombre de Rey, señala que hay mucha gente hablando de él, pero solo se enfoca en lo positivo: "Siempre sumando, multiplicando, con la buena vibra. Ando bien calientito, ahí andan hociconeando mucho ahí, la raza, pero miren, con esto les saco el gallo. Pin… perfilito italiano, mama… Ahí a todos esos pi… tlacuaches bodegueros, que sigan hablando. Nosotros seguimos facturando”

De la misma manera, en la red social antes mencionada, compartió otro mensaje, que se dice es para Luis Alberto Ordaz, nombre real de Rey Grupero, en el que daría a entender que estaría preparando algo en contra de él para exponerlo de la misma manera que él lo está haciendo, o que si lo disque traicionó como dice, es porque él le habría hecho algo antes: "Le pegan al lobo hasta que muerde y después dicen que es malo".

En cuanto al tema de Marcela, el exparticipante de MasterChef Celebrity, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje al lado de su esposa, declarando que juntos están reconectando y pasando días maravillosos en la naturaleza, declarando que la ama y le reconoce lo maravillosa que es: "Con mi mujer conectados con los árboles. 3 arbolitos más para el bosque y el hogar… Ya me anda acompañando a donde conectas con los árboles, te amo y agradezco todo su esfuerzo".

Poncho negaría problemas maritales con esta imagen. Instagram @ponchodenigris

Fuente: Tribuna del Yaqui