"Pregunta de mier...": Cazzu, harta de Christian Nodal y Ángela Aguilar estalla en show

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante del rap, Cazzu, recientemente brindó una entrevista a un medio argentino, que la terminó por sacar de sus casillas, pues finalmente expuso que ya está harta de que se le pregunte tanto sobre la relación que hay entre su expareja, Christian Nodal, y la polémica cantante mexicana, Ángela Aguilar, por lo cual estalló en pleno show y le afirmó al periodista que hizo una "pregunta de mier..." y desea que mejor se le cuestione algo interesante.

Más de un año ha pasado desde que se confirmó la separación entre Cazzu con Nodal y que el sonorense se casara con la hija menor de Pepe Aguilar, y aún así, no se ha dejado de hablar del tema, ya sea que le tiren a la pareja o que le cuestionen a la intérprete de Nena Trampa sobre esta polémica que ha recorrido el mundo entero y ha dejado al señor y la señora Nodal como algunos de los más odiados del mundo.

En su más reciente entrevista con Mario Pergolini, la cantante una vez más respondió a los cuestionamientos del periodista con amabilidad, dejando en claro que era la última vez que lo decía, porque no los odia a ninguno, ante esto, ya como a modo de broma, el presentador declaró que él les haría al menos una canción de odio diciendo: "Le tendría que haber hecho una canción, así: 'te odio, te detesto, si te agarro, te cag... a trompadas'. Yo lo hubiese hecho", a lo que la intérprete de Ódiame replicó entre risas: "No, boludo, no, porque no lo siento aparte".

Sin embargo, pese a que ya ha dejado en claro que ella no le desea el mal a los intérpretes de Dime Cómo Quieres, y en realidad en estos momentos de su vida está muy tranquila, y feliz con lo que está logrando con su nuevo álbum, Latinaje, en una entrevista con Puro Show, un programa español, uno de los reporteros volvió a insistir con el tema y le cuestionó a la trapera: "Se superpusieron las relaciones con Ángela, que te fue infiel… tu fandom odia a Christian… ¿Se superó eso, está todo bien con el ex?".

Como era de esperarse, al inicio la creadora de La Cueva y Con Otra, trató de evadir la situación señalando que no entendía, y después mostrándose un poco molesta, al final decidió responder con una sonrisa y una carcajada incómoda con un: "Pregunta de mier… ¿Hay alguna pregunta que valga la pena responder? Creo que ya lo dije, todo lo que había que decir sobre esa situación. ¡Qué pesado, qué pesado!". Incluso Cazzu dijo que hay periodistas que ensucian demasiado lo que es el verdadero periodismo.

Fuente: Tribuna de Yaqui