A punto de llegar a la final, Ofelia Medina queda fuera de MasterChef Celebrity

Ciudad de México.- La semifinal de MasterChef Celebrity Generaciones vivió un emotivo momento durante la semifinal; el show, que se encuentra en ciernes de su gran final, despidió a la famosa Ofelia Medina, siendo esta una de las favoritas de las rondas finales. El público se ha mostrado desilusionado con la eliminación de la actriz de 74 años, siendo esta parte de los clásicos; se ganó el foco no solo por sus recetas, sino por sus palabras llenas de reflexión y experiencia.

Lejos de irse triste por no haber ganado contra el platillo de paella de Andrea Noli, agradeció a sus compañeros y a los chefs; se mostró satisfecha por su paso por el programa. "En 'MasterChef' he tenido una lección de vida y mis manos, finalmente, son de cocinera, cosa que me enorgullece muchísimo, así como las de mis abuelas, así como las de mis compañeras y amigas; espero llegar a ser una cocinera con estas manos que ya saben cortar, sacar, exprimir...", expresó.

La despedida llena de respeto, además de recitar versos de Sor Juana y Rosario Castellanos, la guionista fue llamada una "reina sin corona" y los concursantes que participarán en la final del 27 de julio le dedicaron palabras de admiración y respeto. "Yo creo que uno de los regalos más bonitos que me llevo de esta competencia es haber conocido a la gran, a la leyenda Ofelia Medina", declaró Dani Valle. Mientras que la chef Zahie Tellez, habló sobre su admiración por ella.

Querida, Ofelia, una digna representante de tu generación, yo crecí viéndote en las novelas, en las obras de teatro, quiero que sepas que llegar como semifinalista, te tiene que dejar más que orgullosa", expresó la jurado.

Antes de que el chef Poncho Cadena pidiera acompañarla a la salida, el chef Adrian Herrera se negó a ser él quien la despidiera, pues según sus propias palabras: "No te puedo pedir que abandones la cocina, yo me rehúso a sacarte de aquí, me gustaría que te quedaras, no se puede...". La artista que durante todo el programa se ganó no solo al público, sino a los que estuvieron en el programa, terminó su despedida recitando un poema de Rosario Castellanos.

...la conversación en que tantas palabras se desposan y aprender a cocinar es algo que es un tesoro, mi corazón llora porque ya no voy a estar aquí, ¡viva la vida!", terminó.

Finalmente, la leyenda de las artes se retiró del programa. Esta salida causó en el público cientos de reacciones, que se dieron a conocer a través de distintas redes sociales. Muchos aplaudieron la elegancia de la participación de Medina. "Qué señorona, culta, hábil y hermosa en todo aspecto", mientras que otros lamentaban que no llegara a la final: "Ofelia, merecías llegar a la final, pero te ganaste el cariño de muchísima gente"; la actriz que debutó en 1968 causó gran impresión para los televidentes.

Fuente: Tribuna